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12 июля 2026 в 12:23

Американский профессор указал на слабое место Европы в конфликте с Россией

Профессор Хадсон заявил о провале антироссийских планов Европы из-за экономики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европа не сможет реализовать антироссийские планы, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала. По его словам, европейские страны сами нанесли ущерб своей экономике. Он также утверждает, что решение о заморозке российских активов негативно отразилось на доверии к евро как резервной валюте.

Наращивание Европой вооружений против России, ее поддержка Украины — это политика, смысл которой просто в том, чтобы воевать. Какой вообще результат Европа хочет получить в итоге? Единственное, что я могу предположить, — Европа надеется поступить так, как поступает победитель. Она хочет сделать с Россией то же, что когда-то сделала с Африкой. <…> Но Европа не в состоянии этого сделать, у нее просто нет финансовой базы, — подчеркнул Хадсон.

Профессор утверждает, что Европа уничтожила евро как резервную валюту. Это произошло в тот момент, когда страна конфисковала $300 млрд российских активов — золота и депозитов РФ в системе Euroclear в Бельгии.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен использовать все доступные механизмы и правовые возможности для защиты своих законных интересов в вопросе с Euroclear. На брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ она отметила, что конкретную тактику дальнейших действий Банк России раскрывать не планирует.

Европа
Евросоюз
антироссийские санкции
заморозка средств
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