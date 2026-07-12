Масштабы крупного пожара в Кронштадте возросли

Площадь возгорания в эллингах на улице Восстания в Кронштадте достигла 600 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг 1-БИС, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На месте происшествия работают 25 спасателей.

Местные жители предполагают, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Огонь охватил уже около 20 эллингов. Люди опасаются распространения пламени и выносят вещи из домов.

Ранее в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю сообщили о возгорании в частном жилом доме в Барнауле. По информации ведомства, жертвами пожара стали двое несовершеннолетних. Следственный комитет инициировал уголовное производство по статье о неосторожном причинении смерти.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что пожар в ангаре на Софийской улице в Петербурге, охвативший 2 тыс. квадратных метров, предположительно начался в помещении для хранения кормов для животных. Этот склад арендовал предприниматель.

Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.