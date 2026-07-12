Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 09:12

Масштабы крупного пожара в Кронштадте возросли

Пожар в Кронштадте охватил 600 квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Площадь возгорания в эллингах на улице Восстания в Кронштадте достигла 600 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг 1-БИС, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На месте происшествия работают 25 спасателей.

Местные жители предполагают, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Огонь охватил уже около 20 эллингов. Люди опасаются распространения пламени и выносят вещи из домов.

Ранее в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю сообщили о возгорании в частном жилом доме в Барнауле. По информации ведомства, жертвами пожара стали двое несовершеннолетних. Следственный комитет инициировал уголовное производство по статье о неосторожном причинении смерти.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что пожар в ангаре на Софийской улице в Петербурге, охвативший 2 тыс. квадратных метров, предположительно начался в помещении для хранения кормов для животных. Этот склад арендовал предприниматель.

Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Регионы
Санкт-Петербург
Кронштадт
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симуляция игрока помешала Швейцарии пройти Аргентину на ЧМ
Минобороны раскрыло детали удара по порту Черноморска
В Краснодарском крае подсчитали ущерб от летних паводков
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре Одесского порта
Лингвист раскрыла слово-рекордсмен по числу значений в русском языке
Умер один из самых ярых русофобов в Сенате США
Масштабы крупного пожара в Кронштадте возросли
«Боролись до последнего»: умер ребенок, раненный при ударе БПЛА
Автобус с детьми перевернулся на трассе в Азербайджане
Власти раскрыли обстановку на трассе М4 после атаки ВСУ
Нутрициолог назвала полезную альтернативу кофе и чаю
Чемпионат мира по футболу определил главных претендентов на победу
На Украине придумали новый бесчеловечный способ пополнения ВСУ
Водителям рассказали, как распознать плохое топливо
ВСУ остались без Starlink на важном направлении СВО
Пожизненно осужденный потребовал рубль за жару в камере
Стало известно, как быстро в мире появляется новая нефть
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 июля: инфографика
Катар потрясла смерть бывшего эмира
ПВО отразила новую атаку беспилотников на Москву
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.