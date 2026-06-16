Стало известно об эвакуации столичной клиники и суда Пациентов клиники и Зеленоградский районный суд эвакуировали в Москве

Пациентов и сотрудников медицинской клиники на юго-востоке Москвы эвакуировали из здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, вместе с медучреждением были эвакуированы расположенные рядом бизнес-центры, а также Зеленоградский районный суд.

В помещениях бизнес-центра якобы прозвучала пожарная тревога, после чего на место прибыли кинологи для осмотра здания. Как сообщает источник, территорию вокруг оградили сигнальной лентой.

Позже появилась информация, что эвакуация прошла в Зеленоградском районном суде. Сотрудники вывели посетителей и попросили покинуть территорию учреждения. По информации канала, доступ к зданию в данный момент ограничен.

Ранее в поликлиниках Санкт-Петербурга прошла эвакуация. По словам очевидцев, людей выводили из пяти медучреждений в разных районах города. Возле поликлиник начали дежурить наряды Росгвардии.

До это сообщалось об эвакуации в Армавире из-за угрозы наводнения после подъема уровня рек после сильных ливней. Местные власти предупредили, что в районе Невинномысска произошел аварийный сброс воды с водохранилища, поэтому есть вероятность достижения критических отметок уровня воды.