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16 июня 2026 в 14:25

Канада расширила санкционный список против России

Канада внесла в санкционные списки против РФ семь физических лиц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Канада внесла в санкционные списки по России семь физических и 34 юридических лица, сказано в документе на сайте Минисерства иностранных дел страны. Также под ограничения попали Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа и 120 судов так называемого теневого флота.

До этого Великобритания внесла в санкционный список Яндекс Банк и WB Банк. Ограничения также коснулись компаний из Китая, Турции и Таиланда. В общей сложности Лондон расширил антироссийский санкционный перечень на 43 позиции.

Ранее генпрокурор РФ Александр Гуцан оказался под санкциями ЕС. Ограничения введены из-за его поддержки иска о признании американского юрлица террористической организацией.

Также Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу Москве танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

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