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16 июня 2026 в 14:12

Сотрудники «М.Видео» забили тревогу из-за задержки зарплаты за май

Сотрудникам «М.Видео» задерживают зарплату за май из-за технического сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники «М.Видео» не получают зарплату пятый день, это вызывает у них беспокойство, передает Telegram-канал Mash. Руководство сети объясняет задержку техническим сбоем в расчетной системе, несмотря на то, что выплаты должны были поступить еще 11 июня.

Пресс-служба компании заявила, что сегодня деньги начислят, все необходимые компенсации в соответствии с ТК РФ также будут выплачены в полном объеме. По словам работников, проблема с задержкой зарплаты замечена во всех подразделениях торговой сети. Кто-то уже обратился в Минтруд. В материале сказано, что руководство старается погасить волнения запретами — обсуждать проблему с коллегами нельзя, говорить кому-то вне компании тоже.

При этом недавно топ-менеджмент сообщил о рекордном обороте в 14,6 млрд рублей за полгода, однако детали прибыльности не раскрыли. В то же время, сеть активно сокращает физические точки, снизив их с 1300 до 654 магазинов за последний год, а чистый долг превысил 206,8 млрд рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить штраф для компаний за невыплату зарплаты сотрудникам с 0,15% до 0,5% ставки Центробанка России в день. Как сообщил парламентарий со ссылкой на Росстат, просроченная задолженность по зарплате в России на конец прошлого года составила 2 млрд 27,2 млн рублей. Это на 256,8 млн рублей (14,5%) больше, чем в ноябре 2025 года.

Общество
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зарплаты
работники
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