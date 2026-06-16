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16 июня 2026 в 11:12

Грядущий Эль-Ниньо назвали самым мощным с 1950 года

В Австралии объявили о начале Эль-Ниньо тропической части Тихого океана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Австралийское бюро метеорологии официально объявило о наступлении в тропической части Тихого океана климатического феномена Эль-Ниньо, предупредив о повышенной опасности засухи на планете, передает телерадиокорпорация ABC. По данным синоптиков, температура воды в центральной части океана уже достигла критериев Эль-Ниньо, и в бюро ожидают, что явление будет очень мощным.

Специалисты отмечают, что Эль-Ниньо обычно приносит снижение осадков и рост температур на востоке и юго-востоке Австралии. Это, в свою очередь, повышает риски засух, лесных пожаров и падения урожайности.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США также подтвердило формирование феномена. По их информации, грядущий Эль-Ниньо войдет в число сильнейших с 1950 года с вероятностью в 63%.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что зарождение новой фазы Эль-Ниньо может привести к возникновению тропических циклонов в Приморье. Так она прокомментировала информацию, что климатическое явление способно спровоцировать невиданный ранее рост температур на три градуса. По ее словам, феномен вряд ли повлияет на погоду в России.

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