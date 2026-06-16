Злаки набирают силу: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16–18 июня

На каждый день

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16–18 июня

Злаки набирают силу: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16–18 июня

Июнь перевалил за вторую половину, а аллергосезон по-прежнему идет своим ходом. Рассказываем о концентрации пыльцы в Москве сегодня, разбираемся, в чем опасность пыльцы злаков, и перечисляем, какие продукты нужно исключить из меню поллинозникам и почему.

Пыльца сегодня: прогноз на 16–18 июня

Во второй половине июня основную угрозу для поллинозников представляют злаковые растения — как культурные, так и дикорастущие луговые. В список опасных аллергенов вошли:

пшеница;

рожь;

овес;

ячмень;

кукуруза;

тимофеевка луговая;

овсяница;

мятлик;

ежа;

лисохвост и другие.

В период с 16 по 18 июня концентрация злаковой пыльцы высокая. Она охватила диапазон от 101 до 1000 частиц на кубометр. Причем ожидаемая непогода едва ли улучшит ситуацию.

Спровоцировать аллергическую реакцию также могут:

кладоспориум, или черный плесневой грибок, — повсеместно распространенный аллерген;

остатки тополиного пуха — переносчика грязи, спор и пыльцы, способного также механически повреждать и раздражать слизистую.

Так что не забывайте о способах самопомощи в аллергосезон и особой диете. Подробно о них — далее.

Пыльца сегодня: прогноз на 16–18 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как защитить себя в сезон пыления злаков

Когда начинается период колошения злаков, ключевой принцип самопомощи сводится к одному: минимизировать любое взаимодействие с пыльцой.

Постарайтесь как можно реже выходить на воздух в ясные и ветреные дни, особенно по утрам — именно тогда воздух перенасыщен раздражающими частицами. В помещении не открывайте створки окон, а для притока свежего воздуха применяйте бризеры или сплит-системы, которые не засасывают уличные аллергены. Возвращаясь домой с прогулки, непременно ополосните тело под душем, смойте пыльцу с головы и смените уличный костюм на домашний. Значительное облегчение приносят регулярное мытье полов и поверхностей мебели, а также работа воздухоочистителей, оснащенных НЕРА-фильтрами.

Касаясь медикаментов: современные противоаллергические средства (антигистамины), назальные аэрозоли и капли для глаз отлично купируют неприятные признаки аллергии, но подбирать их обязательно надо вместе с врачом.

И помните: курс аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), который проводят вне обострений (зачастую осенью или зимой), является единственным способом, который не просто убирает симптомы, а воздействует на корень самой болезни. Обязательно обсудите с доктором этот вариант после того, как закончится сезон цветения.

Как защитить себя в сезон пыления злаков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы аллергии на злаки: как проявляется

То, как организм реагирует на злаки, напрямую зависит от пути проникновения раздражителя. Если речь идет о вдыхании пыльцы (это классический поллиноз, возникающий в июне — июле), то человек сталкивается с типичными признаками аллергии. Его настигают:

приступы чиханья;

зудящие ощущения;

затрудненное дыхание;

воспаленные слизистые глаз;

обильное выделение слез.

Совсем иную картину дает аллергия, вызванная употреблением злаковых продуктов, — здесь возникает перекрестная форма аллергии (поговорим о ней детальнее чуть позже). Нежелательная реакция дает о себе знать спустя промежуток от нескольких мгновений до двух часов и выражается в:

поражениях кожи (волдыри как при крапивнице либо экзематозные высыпания);

припухлости губ или век;

тошнотных позывах;

рези в животе;

расстройстве стула (диарее).

В единичных случаях развиваются угрожающие состояния: отечность гортани, невозможность полноценно дышать, вплоть до анафилактического шока, который несет прямую угрозу жизни. Отдельно стоит упомянуть профессиональную разновидность болезни — так называемую астму булочника. Здесь симптомы (приступообразный кашель, насморк) запускает не проглатывание муки, а постоянное вдыхание мучной пыли.

Симптомы аллергии на злаки: как проявляется Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перекрестная аллергия на злаки: что нельзя есть

Итак, вернемся к ранее упомянутому явлению — перекрестной форме аллергической реакции на злаковые культуры. Что же не рекомендуется есть тем, кто страдает от поллиноза и остро реагирует на пыльцу злаков? Суть перекрестной аллергии в том, что иммунная система ошибочно принимает белковые структуры некоторых продуктов за те самые белки-аллергены. Как следствие — запускается аллергический ответ.

Подобная реакция возникает в случаях, когда идентичные или близкие по строению протеины содержатся в еде — к примеру, в самих злаках, ряде овощей и фруктов. Организм, уже настроенный на борьбу с пыльцой, дает сбой и при контакте с этой пищей.

Именно поэтому людям с аллергией на злаковые травы обычно советуют исключить из рациона следующие категории продуктов:

Зерновые и мучное: пшеница, рожь, ячмень, овес, а также кукуруза и рис. Овощи и бобовые: томаты, картофель, соя, фасоль (белая). Фрукты: киви, а иногда еще персики и дыни.

Стоит иметь в виду: степень выраженности перекрестной реакции у каждого своя. Один человек может сильно реагировать на помидоры, а другой — не замечать их вовсе. К тому же нагревание часто разрушает аллергенные белки, поэтому вареная или запеченная пища переносится легче, чем сырая.

Подробнее о способах самопомощи в разгар аллергосезона читайте в нашем календаре цветения на 2026 год.