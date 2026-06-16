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16 июня 2026 в 04:30

Злаки набирают силу: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16–18 июня

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16–18 июня Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 16–18 июня Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Июнь перевалил за вторую половину, а аллергосезон по-прежнему идет своим ходом. Рассказываем о концентрации пыльцы в Москве сегодня, разбираемся, в чем опасность пыльцы злаков, и перечисляем, какие продукты нужно исключить из меню поллинозникам и почему.

Пыльца сегодня: прогноз на 16–18 июня

Во второй половине июня основную угрозу для поллинозников представляют злаковые растения — как культурные, так и дикорастущие луговые. В список опасных аллергенов вошли:

  • пшеница;
  • рожь;
  • овес;
  • ячмень;
  • кукуруза;
  • тимофеевка луговая;
  • овсяница;
  • мятлик;
  • ежа;
  • лисохвост и другие.

В период с 16 по 18 июня концентрация злаковой пыльцы высокая. Она охватила диапазон от 101 до 1000 частиц на кубометр. Причем ожидаемая непогода едва ли улучшит ситуацию.

Спровоцировать аллергическую реакцию также могут:

  • кладоспориум, или черный плесневой грибок, — повсеместно распространенный аллерген;
  • остатки тополиного пуха — переносчика грязи, спор и пыльцы, способного также механически повреждать и раздражать слизистую.

Так что не забывайте о способах самопомощи в аллергосезон и особой диете. Подробно о них — далее.

Пыльца сегодня: прогноз на 16–18 июня Пыльца сегодня: прогноз на 16–18 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как защитить себя в сезон пыления злаков

Когда начинается период колошения злаков, ключевой принцип самопомощи сводится к одному: минимизировать любое взаимодействие с пыльцой.

  1. Постарайтесь как можно реже выходить на воздух в ясные и ветреные дни, особенно по утрам — именно тогда воздух перенасыщен раздражающими частицами.

  2. В помещении не открывайте створки окон, а для притока свежего воздуха применяйте бризеры или сплит-системы, которые не засасывают уличные аллергены.

  3. Возвращаясь домой с прогулки, непременно ополосните тело под душем, смойте пыльцу с головы и смените уличный костюм на домашний.

  4. Значительное облегчение приносят регулярное мытье полов и поверхностей мебели, а также работа воздухоочистителей, оснащенных НЕРА-фильтрами.

Касаясь медикаментов: современные противоаллергические средства (антигистамины), назальные аэрозоли и капли для глаз отлично купируют неприятные признаки аллергии, но подбирать их обязательно надо вместе с врачом.

И помните: курс аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), который проводят вне обострений (зачастую осенью или зимой), является единственным способом, который не просто убирает симптомы, а воздействует на корень самой болезни. Обязательно обсудите с доктором этот вариант после того, как закончится сезон цветения.

Как защитить себя в сезон пыления злаков Как защитить себя в сезон пыления злаков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Симптомы аллергии на злаки: как проявляется

То, как организм реагирует на злаки, напрямую зависит от пути проникновения раздражителя. Если речь идет о вдыхании пыльцы (это классический поллиноз, возникающий в июне — июле), то человек сталкивается с типичными признаками аллергии. Его настигают:

  • приступы чиханья;
  • зудящие ощущения;
  • затрудненное дыхание;
  • воспаленные слизистые глаз;
  • обильное выделение слез.

Совсем иную картину дает аллергия, вызванная употреблением злаковых продуктов, — здесь возникает перекрестная форма аллергии (поговорим о ней детальнее чуть позже). Нежелательная реакция дает о себе знать спустя промежуток от нескольких мгновений до двух часов и выражается в:

  • поражениях кожи (волдыри как при крапивнице либо экзематозные высыпания);
  • припухлости губ или век;
  • тошнотных позывах;
  • рези в животе;
  • расстройстве стула (диарее).

В единичных случаях развиваются угрожающие состояния: отечность гортани, невозможность полноценно дышать, вплоть до анафилактического шока, который несет прямую угрозу жизни. Отдельно стоит упомянуть профессиональную разновидность болезни — так называемую астму булочника. Здесь симптомы (приступообразный кашель, насморк) запускает не проглатывание муки, а постоянное вдыхание мучной пыли.

Симптомы аллергии на злаки: как проявляется Симптомы аллергии на злаки: как проявляется Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перекрестная аллергия на злаки: что нельзя есть

Итак, вернемся к ранее упомянутому явлению — перекрестной форме аллергической реакции на злаковые культуры. Что же не рекомендуется есть тем, кто страдает от поллиноза и остро реагирует на пыльцу злаков? Суть перекрестной аллергии в том, что иммунная система ошибочно принимает белковые структуры некоторых продуктов за те самые белки-аллергены. Как следствие — запускается аллергический ответ.

Подобная реакция возникает в случаях, когда идентичные или близкие по строению протеины содержатся в еде — к примеру, в самих злаках, ряде овощей и фруктов. Организм, уже настроенный на борьбу с пыльцой, дает сбой и при контакте с этой пищей.

Именно поэтому людям с аллергией на злаковые травы обычно советуют исключить из рациона следующие категории продуктов:

  1. Зерновые и мучное: пшеница, рожь, ячмень, овес, а также кукуруза и рис.
  2. Овощи и бобовые: томаты, картофель, соя, фасоль (белая).
  3. Фрукты: киви, а иногда еще персики и дыни.

Стоит иметь в виду: степень выраженности перекрестной реакции у каждого своя. Один человек может сильно реагировать на помидоры, а другой — не замечать их вовсе. К тому же нагревание часто разрушает аллергенные белки, поэтому вареная или запеченная пища переносится легче, чем сырая.

Подробнее о способах самопомощи в разгар аллергосезона читайте в нашем календаре цветения на 2026 год.

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