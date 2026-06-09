Парикмахер ответил, улучшат ли витамины состояние кончиков волос

Прием витаминов и биологически активных добавок неспособен улучшить состояние кончиков волос, заявил NEWS.ru парикмахер Евгений Гиниятулин. По его словам, эта часть является мертвой структурой.

За 25 лет практики я слышал, что витамины и БАДы улучшат уже существующие волосы, от очень разных людей. И каждый раз приходится объяснять одно и то же. Все, что уже вышло из кожи головы, — это мертвая структура. Там нет кровоснабжения, обмена веществ. Нет ничего, что могло бы отреагировать на употребленную биодобавку, — пояснил Гиниятулин.

Он отметил, что реально взаимодействовать с уже существующим стержнем волоса могут только поверхностные средства, такие как маски, бальзамы и масла. По его словам, эти продукты работают снаружи, восстанавливая кутикулу и удерживая влагу.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами вредны для кожи головы. По ее словам, эти компоненты разрушают естественный барьер эпидермиса и могут вызвать аллергию.