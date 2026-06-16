Легендарный российский боксер дебютирует в кулачной лиге IBA Bare Knuckle Российский боксер Кудряшов в конце июня проведет бой на голых кулаках

Выступающий в тяжелом весе российский боксер Дмитрий Кудряшов дебютирует в кулачных боях 27 июня, сообщает пресс-служба лиги IBA Bare Knuckle. Отмечается, что пятое по счету мероприятие организации пройдет на стадионе «ЦСКА Арена».

Соперником 40-летнего Кудряшова станет чемпион мира по ушу-саньда Хасан Юсефи из Ирана. Поединок, состоящий из трех раундов по две минуты, станет одним из главных событий вечера. Кудряшов является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver, а также интернациональным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В своем последнем поединке россиянин единогласным решением победил американца Райделла Букера.

Ранее знаменитый американский экс-боец UFC Джон Джонс заявил, что турнир лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle 4 прошел на высшем уровне. По его словам, боец был рад стать частью такого события. В главном бою вечера сошлись чемпион лиги Fight Nights Вагаб Вагабов и экс-боец UFC Йоэль Ромеро из Кубы. По итогам поединка россиянин одержал победу единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47.