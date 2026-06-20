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20 июня 2026 в 05:12

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 июня

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 июня?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 20 июня

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, сбив уже пять дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушная тревога в городе не отменена.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал он.

Также ПВО Минобороны РФ сбила два беспилотника ВСУ, которые летели на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в МАКСе. Он не указал, есть ли повреждения или пострадавшие.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.

Кроме того, два мирных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения в результате атак ВСУ на территорию ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Один из погибших 1952 года рождения находился в Кировском районе Донецка.

Еще один человек погиб на автодороге Донецк — Новоазовск в Старобешевском муниципальном округе. Речь идет о мужчине 1970 года рождения. Глава республики выразил соболезнования родственникам.

«В Кировском районе Донецка погиб мужчина 1952 года рождения. На автодороге Донецк — Новоазовск в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина 1970 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Пушилин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

На подлете к Воронежу дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, на всей территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Кроме того, женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль в селе Погромец Волоконовского округа Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Мирная жительница получила ушибы головы и бедра.

Медики оказали ей помощь в Валуйской центральной районной больнице. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. После осмотра врачей она была отпущена на амбулаторное лечение. Также сообщается, что в результате удара автомобиль получил повреждения.

Также один человек погиб, еще 12 мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на территорию ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его данным, в Калининском районе Горловки дрон атаковал автозаправочный комплекс.

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