Два человека погибли и четверо пострадали при атаках ВСУ в ДНР

Два человека погибли и четверо пострадали при атаках ВСУ в ДНР

Два мирных жителя погибли, еще четыре человека получили ранения в результате атак ВСУ на территорию ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Один из погибших 1952 года рождения находился в Кировском районе Донецка.

Еще один человек погиб на автодороге Донецк — Новоазовск в Старобешевском муниципальном округе. Речь идет о мужчине 1970 года рождения. Глава республики выразил соболезнования родственникам.

В Кировском районе Донецка погиб мужчина 1952 года рождения. На автодороге Донецк — Новоазовск в Старобешевском муниципальном округе погиб мужчина 1970 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Пушилин.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные пресекли попытку прорыва украинских сил на Добропольском направлении. Колонна бронетехники штурмового полка ВСУ выдвинулась от населенного пункта Сергеевка в сторону Красноармейска.