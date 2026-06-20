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20 июня 2026 в 03:16

Дмитриев отреагировал на лишение Зеленского ордена Белого Орла

Фото: kremlin.ru
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение Польши лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это случилось из-за скандала с УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине, — написал Дмитриев в соцсетях.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Зеленскому надеть Железный крест нацистов вместо польского ордена. Так он высказался по поводу решения властей Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Свое решение польский лидер связал с действиями украинской стороны в вопросе героизации УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

До этого в польском парламенте произошла массовая перепалка во время обсуждения высказывания заместителя министра науки страны Анджея Шептицкого об УПА. Чиновник, который имеет украинские корни, назвал националистов «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за свободу.

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