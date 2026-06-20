В России начался прием в вузы

Приемная кампания в российские высшие учебные заведения в 2026 году начинается 20 июня. Подать документы на поступление смогут абитуриенты по всей стране в единые сроки.

Как ранее сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, в нынешнем году количество бюджетных мест увеличено по сравнению с предыдущим периодом. Всего для поступающих выделено 620 480 мест, финансируемых за счет государства.

Всего в этом году выделено 620 480 бюджетных мест. И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году, — заявил Фальков.

На портале госуслуг опубликован перечень документов, которые могут понадобиться для поступления. В него входят согласие на зачисление, аттестат о среднем образовании, в том числе полученный за рубежом, документы о достижениях на олимпиадах, подтверждение права на льготы при поступлении, а также портфолио для абитуриентов творческих направлений подготовки.

Ранее стало известно, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вновь подтвердил свой статус и возглавил престижный рейтинг RAEX-100. Главный вуз страны продемонстрировал стабильность, уверенно обойдя ближайших конкурентов.