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20 июня 2026 в 02:00

Самолечение или врач? Разбираемся, что делать при недомогании на отдыхе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отпуск — время отдыха, новых впечатлений и ярких эмоций. Но что, если вместо прогулок по живописным улицам или купания в море вы вынуждены лежать с температурой? Неприятности со здоровьем могут случиться в самый неподходящий момент, особенно вдали от дома. Когда стоит немедленно вызывать врача, а когда можно обойтись домашними средствами? Как отличить легкое недомогание от опасного состояния? И какие симптомы — однозначный повод для срочной медицинской помощи? Семейный врач и диетолог Анастасия Самойлова раскрывает ответы на эти вопросы в материале NEWS.ru.

Когда нужно срочно вызывать врача

По словам доктора, есть ряд симптомов, игнорировать которые опасно. Немедленная медицинская помощь требуется, если у вас или ваших близких:

  1. Высокая температура (38,5 градуса и выше), которая не снижается после приема жаропонижающих в течение трех-четырех часов или сопровождается спутанностью сознания, судорогами, сыпью.

  2. Сильная боль — резкая боль в животе (может указывать на аппендицит, панкреатит), груди (возможный признак инфаркта), голове (подозрение на менингит или инсульт).

  3. Проблемы с дыханием — одышка в покое, свистящее дыхание, посинение губ или кончиков пальцев.

  4. Кровотечение, которое не удается остановить за 10–15 минут, или обильное внутреннее. Опасна рвота «кофейной гущей» — это характерный внешний вид рвотных масс, который указывает на кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Также черный стул может быть признаком желудочно-кишечного кровотечения.

  5. Травмы с подозрением на перелом, вывих, глубокое ранение, ожог большой площади или 2–3 степени.

    Фото: Shutterstock/FOTODOM

  6. Аллергическая реакция с отеком лица, губ, языка, затруднением глотания или дыхания (ангионевротический отек, анафилаксия). Во избежание аллергии лучше не злоупотреблять экзотическими блюдами, арахисом и другими орехами.

    В Азии часто распространены аллергии на морепродукты из-за высокого потребления рыбы и моллюсков, а также особенностей их обработки (например, использование ферментированного рыбного соуса). Моллюски — один из наиболее распространенных источников пищевых аллергенов в Тайване, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме и Гонконге. В Восточной Европе на первый план по значимости могут выходить аллергены яиц.

  7. Обезвоживание при сильной диарее и рвоте: сухость во рту, редкое мочеиспускание (менее трех раз за сутки), головокружение, слабость.

  8. Симптомы инсульта: асимметрия лица, слабость в руке/ноге, нарушение речи, внезапная потеря зрения.

  9. Укусы животных или насекомых, если есть отек, боль, системные реакции (тошнота, озноб).

    Укус может обернуться не просто аллергией: многие животные обладают ядом, а насекомые являются переносчиками опасных инфекций. Комары, например, могут переносить малярию, лихорадку денге, желтую лихорадку, лихорадку Западного Нила, японский энцефалит.

  10. Обострение хронических заболеваний (астма, диабет, гипертония) с неэффективностью привычной терапии.

Помните, что в большинстве отелей есть медицинский кабинет: своевременное обращение к врачу поможет сохранить здоровье и не испортить отпуск.

Когда можно обойтись без врача

Многие легкие недомогания успешно лечатся самостоятельно, если соблюдать осторожность. Например, нетяжелая форма пищевой токсикоинфекции обычно проявляется в течение нескольких часов после употребления некачественного продукта. Симптомы включают однократную или двукратную рвоту, разжижение стула не более трех-четырех раз в сутки, умеренную боль в животе и общую слабость без повышения температуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом случае алгоритм действий прост: в первые 6–12 часов лучше воздержаться от приема пищи, чтобы дать желудочно-кишечному тракту отдохнуть. Ключевым этапом является восполнение жидкости — необходимо пить много чистой негазированной воды или аптечных растворов для регидратации маленькими глотками каждые 10–15 минут. Прием энтеросорбентов поможет связать и вывести токсины из организма. Важно помнить, что категорически запрещено принимать противодиарейные препараты при подозрении на инфекцию, так как блокировка перистальтики может привести к задержке токсинов в кишечнике и усилению интоксикации.

При незначительной температуре до 37 градусов, которая сопровождается насморком, першением в горле, достаточно соблюдать постельный режим, пить много жидкости, использовать капли для носа и использовать противовирусные средства.

Мелкие ссадины и порезы обработайте антисептиком и наложите пластырь. В случае легкого солнечного ожога можно использовать охлаждающий гель с пантенолом, крема с защитой от солнца и принимать прохладный душ. При головной или мышечной боли после активности используйте обезболивающие средства и холодный компресс (в первые три дня для уменьшения отека). Легкая аллергия, которая сопровождается зудом и мелкой сыпью, может быть реакцией на новый продукт или косметику. В таком случае стоит принять антигистаминный препарат.

Важные правила самолечения в отпуске

Чтобы минимизировать риски:

Фото: Shutterstock/FOTODOM

  1. Не забывайте про аптечку с базовым набором: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты, антигистаминные, антисептики, пластыри, бинты, термометр.

  2. Перед приемом лекарств проверьте дозировку, противопоказания и срок годности.

  3. Соблюдайте режим. Важно дать организму отдохнуть: сон и снижение активности ускоряют выздоровление.

  4. Заранее узнайте номер скорой помощи страны пребывания и адрес ближайшей клиники.

  5. Убедитесь, что ваша туристическая страховка покрывает медицинские расходы, включая эвакуацию.

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