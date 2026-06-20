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20 июня 2026 в 00:40

Россия обвинила Молдавию в незаконном удержании россиянина

Посольство РФ заявило о задержании россиянина в аэропорту Кишинева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Посольство России в Кишиневе заявило о незаконном задержании гражданина РФ в аэропорту молдавской столицы, говорится в сообщении ведомства. Россиянин был изолирован от представителей консульства и подвергся давлению со стороны правоохранительных органов.

Гражданин России был задержан 19 июня во время прохождения таможенно-паспортного контроля в аэропорту Кишинева. После этого он оказался под длительным воздействием со стороны компетентных органов.

Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиям для здоровья, — говорится в заявлении посольства.

Задержанный подвергся уничижительному прессингу. По данным посольства, его состояние здоровья резко ухудшилось из-за эмоционально-психологического давления.

Представители консульства не могут получить доступ к гражданину РФ. Кроме того, по информации посольства, ему отказали в возможности покинуть территорию Молдавии.

В российской дипмиссии расценили произошедшее как нарушение международных обязательств в консульской сфере. Посольство заявило, что считает инцидент грубым пренебрежением нормами международного права.

Ранее депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Вадим Кравчук заявил, что давление на русский язык и ограничения в отношении церкви в Молдавии не приведут к сближению Кишинева и Тирасполя. По его словам, подобные меры не способствуют урегулированию ситуации в регионе.

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Россия обвинила Молдавию в незаконном удержании россиянина
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