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20 июня 2026 в 01:03

Росавиация объявила об ограничениях в аэропортах Жуковский и Домодедово

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Введены временные ограничения в работе аэропортов Жуковский и Домодедово, передает Росавиация в Telegram-канале. Такие меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в публикации ведомства.

Что же касается Домодедово, то воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы, однако делает это по согласованию с соответствующими органами.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Федеральное агентство пояснило, что такие меры были приняты также для обеспечения безопасности.

Тогда же авиакомпания «Победа» сообщила, что рассчитывала восстановить штатное расписание полетов в первой половине дня 19 июня. В компании пояснили, что ведется работа по стабилизации расписания в московских аэропортах и сокращению временных отклонений. Очередей в зонах обслуживания пассажиров не наблюдалось.

Кроме того, пресс-служба АТОР сообщила, что последствия массовой отмены вылетов и прилетов в московских аэропортах затронули почти 8 тыс. туристов. Там отметили, что туроператоры начали переоформлять билеты клиентам отмененных рейсов.

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