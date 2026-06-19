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19 июня 2026 в 22:39

Кабмин РФ запустил эксперимент с самоходными машинами

Кабмин РФ утвердил трехлетний правовой режим для самоходных машин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правительство России установило экспериментальный правовой режим в сфере эксплуатации высокоавтоматизированных самоходных машин на три года. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, режим вводится для цифровых технологических инноваций, связанных с использованием такой техники.

Кабмин определил порядок реализации эксперимента и условия его проведения. При этом дополнительные кадровые или финансовые ресурсы для выполнения поставленных задач выделяться не будут.

Ранее стало известно о том, что на отечественном рынке машин продолжается стагнация, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, на эту сферу давят рост цен на автомобили, высокая стоимость автокредитов и снижение доступности подобных банковских продуктов. В итоге многие россияне откладывают покупку нового транспорта.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что условия ОСАГО будет сложно привязать к состоянию автомобиля. Он отметил, что сейчас на дорогах слишком много разных моделей.

Общество
Россия
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