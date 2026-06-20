Медики сообщили о состоянии дирижера Владимира Спивакова У дирижера Владимира Спивакова не подтвердился инсульт

Медики не диагностировали инсульт у народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова, передает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее его госпитализировали.

Инсульт не подтвердился. Владимир Теодорович в одной из московских больниц, — сказал собеседник агентства.

Ранее митрополит Иларион сообщил, что Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Концерт с его участием, который должен был состояться 21 июня в Московском международном Доме музыки, перенесли.

До этого блогера Диану Астер (настоящее имя — Диана Дмитриева) экстренно госпитализировали в Японии. По данным канала, ей стало плохо прямо в гостиничном номере. Девушка опубликовала в соцсетях кадры, на которых ее забирает скорая помощь.

В СМИ также писали, что автор хита «За тебя калым отдам» Мурат Тхагалегов экстренно госпитализирован в Новосибирске с кровотечением пищевода. Пиар-менеджер артиста Залина заявила, что певец действительно находится в больнице, но это является частью планового профилактического обследования, а не следствием внезапного ухудшения самочувствия.