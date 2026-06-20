«Сбежали». Всплыла связь Усольцевых с Америкой в 90-е: новые версии пропажи

Супругов Усольцевых и их дочь, пропавших в тайге Красноярского края, ищут уже девятый месяц. В Сети распространился слух о том, что туристов похоронили в известняке. Специалисты выдвигают различные версии пропажи семьи вплоть до самых фантастических. Ряд экспертов не исключает, что Ирина, Сергей и Арина могли стать жертвами украинских мошенников. Что на самом деле случилось с красноярцами — в материале NEWS.ru.

Какие появились новые версии пропажи Усольцевых в тайге под Красноярском

Два дня назад в Сети распространилась информация о том, что исчезновение Усольцевых якобы имеет криминальный характер и тела находятся в известняке. Однако в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю опровергли эти сведения.

«Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается», — отметил представитель СК РФ.

В главке уточнили, что следователи тщательно отрабатывают разные теории таинственного исчезновения красноярцев. Несмотря на проверку криминального следа, приоритетной по-прежнему остается версия о несчастном случае.

Ранее адвокат Даниил Лунев в беседе с NEWS.ru не исключил, что Усольцевы ушли в глухую местность, чтобы передать крупную сумму денег мошенникам с Украины. По его словам, в конце 1990‑х Сергей участвовал в программе Департамента энергетики США «Инициатива атомных городов» в Железногорске. В рамках совместного проекта бизнесмен отправлял студентов на летнюю стажировку в Америку.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

«Используя эти данные, телефонные мошенники могли обвинить его в шпионаже или передаче ядерных технологий Пентагону, а также сообщить, что скоро произойдет его арест с полной конфискацией имущества. Усольцевым, возможно, приказали выехать в глухое место и передать крупную сумму денег куратору», — пояснил Лунев.

Он также допустил, что семья погибла в лесу от переохлаждения либо была вывезена за границу.

Могли ли украинские мошенники обмануть Усольцевых

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru отверг версию о пропаже Усольцевых из-за обмана украинскими мошенниками. Он заявил, что даже не рассматривает ее как рабочую.

«Полная ерунда. Усольцев — человек не того уровня, чтобы верить мошенникам, в какие-то сказки и выполнять непонятные [указания]. Он в бизнесе с 1990-х. Это прагматичный человек, который понимал, что делает, и знал, как можно себя вести, а как нельзя. Все эти мошеннические схемы ему были прекрасно знакомы. Сергея было невозможно развести», — отметил Игнатов.

Он также выразил недоумение, почему два таких разных человека, как прагматичный Сергей и Ирина, увлекающаяся эзотерикой и мистикой, сочетались браком. Игнатов предположил, что пару связывало что-то другое, и не исключил, что Ирина могла быть прикрытием для Усольцева.

Эксперт подчеркнул, что склоняется к версии побега супругов. Сергей ранее осваивал американские гранты и имел знакомства с высокопоставленными чиновниками. По его словам, сын Усольцева от первого брака проживает в США.

«Я не сомневаюсь, что они сбежали. К этому все было тщательно подготовлено. Они уже там осели, может быть, проживают. При этом сын Ирины от первого брака Даниил ведет себя очень спокойно, ходит на ток-шоу. На его лице нет никакой скорби, сожаления или чувства отчаяния, что пропали его близкие», — высказал мнение Игнатов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Версию об обмане украинскими мошенниками также отверг заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. В беседе с NEWS он пояснил, что вряд ли злоумышленникам удалось бы обмануть всю семью. Он напомнил, что мошенники, как правило, выбирают одного человека и пытаются его изолировать от родных и друзей.

«Ни разу не слышал, чтобы обманывали всю семью с ребенком. Кроме того, Усольцева выходила в эфир, фактически прибыв на место, до выхода на туристический маршрут. Если бы это были украинские мошенники, они бы завели Усольцевых туда, где нет камер: Сергея — в одно место, Ирину — в другое, и работали бы с ними поодиночке. Их не интересовала недвижимость семьи, поэтому это слабая версия», — считает юрист.

В свою очередь кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников в беседе с NEWS.ru счел версию о мошенниках с Украины жизнеспособной.

«Западные спецслужбы могли использовать украинских аферистов для налаживания контактов с семьей. Это позволяет им уходить от ответственности, перекладывать все свои преступные деяния на третьих лиц, действовать под чужим флагом, а также пользоваться базами телефонных номеров, которые есть у мошенников. Это распространенная практика. Правоохранительным органам нужно внимательно относиться ко всем существующим версиям», — высказал мнение специалист.

Что случилось с Усольцевыми в тайге

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1400 добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов семьи обнаружить не удалось.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С тех пор выдвигались самые разные версии — от бытовых до фантастических. Уфолог Александр Петухов не исключил, что Усольцевых похитил НЛО, замаскированный под «облако-торпеду». Криптозоолог Андрей Строганов предположил, что семья провалилась в параллельный мир.

В России учредили фонд «Загадка Усольцевых», который занимается расследованием тайн повседневной жизни. По мнению его членов, пропавшая семья в полном составе могла бы проживать в глухой таежной избушке.

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