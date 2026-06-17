Слух о погребении Усольцевых в известняке опровергли СК опроверг слухи об убийстве и погребении семьи Усольцевых в известняке

Информация о том, что пропавшую семью Усольцевых похоронили в известняке, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. Слухи об этом появились накануне в СМИ, согласно им, семья якобы стала жертвой жестокой криминальной расправы.

Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается, — отметил собеседник агентства.

В главке уточнили, что следствием тщательно отрабатываются самые разные версии таинственного исчезновения красноярцев. При этом, несмотря на проверку криминального следа, приоритетной для правоохранителей по-прежнему остается версия о несчастном случае.

Ранее стало известно о пропаже мужчины в том же районе, куда отправились Усольцевы. Уже год в Красноярском крае продолжаются поиски мужчины, пропавшего недалеко от так называемой Манской петли смерти. Житель поселка Балахта Геннадий в июне прошлого года отправился на рыбалку и не вернулся домой.