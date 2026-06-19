Найдена пропавшая в Таиланде врач из РФ: загадка исчезновения не раскрыта

Пропавшую в Таиланде ветеринара из Приморья нашли живой. Женщина исчезла при загадочных обстоятельствах в конце мая. Тогда с ее карты неизвестные списали крупную сумму денег. Близкие считали, что туристку похитили и накачали наркотиками. Подробности о том, что случилось с россиянкой, как ее обнаружили, где она находится сейчас, — в материале NEWS.ru.
Как туристка из Артема пропала в Таиланде
Сорокатрехлетняя ветеринар Дарья Шаньгина из города Артема Приморского края пропала при загадочных обстоятельствах на Пхукете 24 мая. Женщина отправилась в Таиланд в начале апреля, впервые за долгое время взяв отпуск на два месяца.
Почти сразу после прилета на Пхукет ее начали преследовать неудачи. Сначала россиянка оказалась в больнице из-за ожога от медузы, затем провела несколько дней в полицейском участке. Кроме того, ее укусила дикая обезьяна. По прибытии в материковый Таиланд женщина отделилась от своей группы и поселилась в другом отеле.
Подруги в ходе видеозвонков заметили, что Дарья сильно изменилась внешне. Они предположили, что женщина стала употреблять наркотики. Перед исчезновением ветеринар познакомилась с молодым человеком, о котором почти ничего не рассказывала близким. В последний раз она выходила на связь 25 мая. Во время видеозвонка она прошептала подруге: «Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы летим на Мальдивы». После этого ее аккаунты в соцсетях «затихли».
Родственники и друзья считали, что возлюбленный женщины интересуется прежде всего ее финансовым состоянием. В России у Дарьи две квартиры, автомобиль Lexus и сбережения на счетах. Близкие обратились за помощью в консульство.
Поиски россиянки начали местные добровольцы. 2 июня они попытались определить, где Шаньгина находилась незадолго до пропажи. Мать женщины подала заявление на ускоренное изготовление загранпаспорта, чтобы вылететь на азиатский курорт.
«В Таиланд за Дарьей собирались лететь подруга и мама. Они это сделают, как только будут готовы загранпаспорта», — рассказывала журналистам волонтер и блогер Светлана Шерстобоева, принимавшая участие в поисковой операции.
Как нашли ветврача из РФ в Таиланде
17 июня Шерстобоева написала в соцсетях, что Дарью обнаружили, после чего она отправилась домой в Артем. По словам волонтера, найти женщину помог доброволец из местной полиции.
«Очень много людей мне писали про Дарью: золото-человек, прекрасный друг… Верю. Но имейте в виду, что даже хороший человек, профессионал с большой буквы не застрахован от того, чтобы в 43 года полететь в двухнедельный тур на Пхукет и там подсесть на наркотики в арабском притоне», — высказала мнение волонтер.
В беседе с NEWS.ru Шерстобоева отметила, что сейчас Шаньгина находится в учреждении закрытого типа в России. Официального подтверждения этой информации нет.
В последнем телефонном разговоре с подругой россиянка говорила бессвязные вещи, подчеркнула волонтер.
«Она заявила, что полетит в Дубай и вызовет туда маму. Выйдет замуж, будет свадьба, полетит туда знакомиться с родителями любимого человека. Сначала упоминает одного, затем другого. Дарья наговорила много бессвязных предложений о том, что „всякие мафии у нее в руках“», — рассказала волонтер.
По словам Шерстобоевой, туристка якобы хвасталась тем, что побывала в трех отделениях полиции Таиланда. Шаньгина также утверждала, что у нее украли паспорт и телефоны. Однако после того, как Дарья пригрозила мафией, паспорт ей вернули, отметила волонтер.
Волонтер считает, что у туристки забрали документ те самые люди, у которых она находилась. По словам Шерстобоевой, ветеринар якобы говорила о большом количестве партнеров. Волонтер предположила, что Дарью подсадили на особый вид наркотика, который вызывает сексуальный голод.
«Это у нас не первый случай. Мы знаем, что сначала девушек подсаживают на наркотики, после чего они попадают в сексуальное рабство за дозу. Я считаю, что это произошло с Шаньгиной. Она считает себя абсолютно неотразимой, говорит, что востребована, ее все любят. Она видела по телефону свою будущую арабскую „родню“», — высказала мнение волонтер.
Она предположила, что транспортировка женщины в Россию обошлась родным не менее чем в 1,5 млн рублей.
На момент публикации статьи NEWS.ru не удалось связаться с близкими ветврача.
Задержат ли злоумышленников, удерживавших россиянку в Таиланде
Русскоязычные волонтеры в Таиланде считают, что Шаньгина стала жертвой мошенников. По их словам, изначально она должна была провести в Таиланде две недели, но несколько раз меняла билеты на более поздний вылет.
«Исходя из нашего опыта поисков, Дарья ехала к конкретному человеку. Все это начиналось через интернет. Она приехала, бросила чемодан и тут же ушла. А там уже дело техники», — сказала Шерстобоева.
Сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина в беседе с NEWS.ru отметила, что сексуальная эксплуатация часто сопряжена с перемещением через границу. По ее словам, женщин вербуют в одной стране, а эксплуатируют в другой, перепродавая третьим лицам.
Злоумышленники связываются с иностранками, чтобы бьло сложно раскрыть преступление, пояснила она. Файрушина добавила, что в России подобные дела возбуждают нечасто. Она рассказала, что, как правило, женщин вербуют через поиск работы или влюбляя в мужчину при знакомстве.
«Любая попытка найти работу должна сопровождаться ее проверкой. Нужно ознакомиться с договором, узнать данные об организации или ИП, на кого собираешься работать, — хотя бы посмотреть в интернете, какие есть данные. Важно делиться с близкими о своих планах и местонахождении. Необходимо встречаться с малознакомыми людьми в чужой стране только в общественных местах», — посоветовала она.
Файрушина подчеркнула, что женщины средних лет оказываются жертвами сексуального рабства чаще, чем может показаться. По словам правозащитницы, незнание языка всегда сильно увеличивает уровень уязвимости.
Когда вы приезжаете на отдых в азиатскую или любую другую страну, важно помнить о другом менталитете, заявил в беседе с NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. Он посоветовал по возможности отдыхать на территории отеля и не пользоваться услугами непроверенных частных гидов.
По его мнению, даже если в России заведут уголовное дело по факту произошедшего с Шаньгиной, найти злоумышленников будет непросто.
«Это большая проблема, потому что это другая страна, где действуют другие законы. Не будем сбрасывать со счетов фактор коррупции. Не просто так там пропадают люди и практически никого не находят, за редким исключением. Это не Россия. В РФ соблюдаются требования закона. В Таиланде очень опасно, потому что рядом находятся страны, где чуть ли не на госуровне возможно укрывать тех или иных людей из других государств. Шанс [выйти на преступника] минимален», — резюмировал эксперт.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.
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