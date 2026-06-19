Найдена пропавшая в Таиланде врач из РФ: загадка исчезновения не раскрыта

Пропавшую в Таиланде ветеринара из Приморья нашли живой. Женщина исчезла при загадочных обстоятельствах в конце мая. Тогда с ее карты неизвестные списали крупную сумму денег. Близкие считали, что туристку похитили и накачали наркотиками. Подробности о том, что случилось с россиянкой, как ее обнаружили, где она находится сейчас, — в материале NEWS.ru.

Как туристка из Артема пропала в Таиланде

Сорокатрехлетняя ветеринар Дарья Шаньгина из города Артема Приморского края пропала при загадочных обстоятельствах на Пхукете 24 мая. Женщина отправилась в Таиланд в начале апреля, впервые за долгое время взяв отпуск на два месяца.

Почти сразу после прилета на Пхукет ее начали преследовать неудачи. Сначала россиянка оказалась в больнице из-за ожога от медузы, затем провела несколько дней в полицейском участке. Кроме того, ее укусила дикая обезьяна. По прибытии в материковый Таиланд женщина отделилась от своей группы и поселилась в другом отеле.

Подруги в ходе видеозвонков заметили, что Дарья сильно изменилась внешне. Они предположили, что женщина стала употреблять наркотики. Перед исчезновением ветеринар познакомилась с молодым человеком, о котором почти ничего не рассказывала близким. В последний раз она выходила на связь 25 мая. Во время видеозвонка она прошептала подруге: «Тихо, здесь охрана моего парня, завтра мы летим на Мальдивы». После этого ее аккаунты в соцсетях «затихли».

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Родственники и друзья считали, что возлюбленный женщины интересуется прежде всего ее финансовым состоянием. В России у Дарьи две квартиры, автомобиль Lexus и сбережения на счетах. Близкие обратились за помощью в консульство.

Поиски россиянки начали местные добровольцы. 2 июня они попытались определить, где Шаньгина находилась незадолго до пропажи. Мать женщины подала заявление на ускоренное изготовление загранпаспорта, чтобы вылететь на азиатский курорт.

«В Таиланд за Дарьей собирались лететь подруга и мама. Они это сделают, как только будут готовы загранпаспорта», — рассказывала журналистам волонтер и блогер Светлана Шерстобоева, принимавшая участие в поисковой операции.

Как нашли ветврача из РФ в Таиланде

17 июня Шерстобоева написала в соцсетях, что Дарью обнаружили, после чего она отправилась домой в Артем. По словам волонтера, найти женщину помог доброволец из местной полиции.

«Очень много людей мне писали про Дарью: золото-человек, прекрасный друг… Верю. Но имейте в виду, что даже хороший человек, профессионал с большой буквы не застрахован от того, чтобы в 43 года полететь в двухнедельный тур на Пхукет и там подсесть на наркотики в арабском притоне», — высказала мнение волонтер.

В беседе с NEWS.ru Шерстобоева отметила, что сейчас Шаньгина находится в учреждении закрытого типа в России. Официального подтверждения этой информации нет.

В последнем телефонном разговоре с подругой россиянка говорила бессвязные вещи, подчеркнула волонтер.

«Она заявила, что полетит в Дубай и вызовет туда маму. Выйдет замуж, будет свадьба, полетит туда знакомиться с родителями любимого человека. Сначала упоминает одного, затем другого. Дарья наговорила много бессвязных предложений о том, что „всякие мафии у нее в руках“», — рассказала волонтер.

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По словам Шерстобоевой, туристка якобы хвасталась тем, что побывала в трех отделениях полиции Таиланда. Шаньгина также утверждала, что у нее украли паспорт и телефоны. Однако после того, как Дарья пригрозила мафией, паспорт ей вернули, отметила волонтер.

Волонтер считает, что у туристки забрали документ те самые люди, у которых она находилась. По словам Шерстобоевой, ветеринар якобы говорила о большом количестве партнеров. Волонтер предположила, что Дарью подсадили на особый вид наркотика, который вызывает сексуальный голод.

«Это у нас не первый случай. Мы знаем, что сначала девушек подсаживают на наркотики, после чего они попадают в сексуальное рабство за дозу. Я считаю, что это произошло с Шаньгиной. Она считает себя абсолютно неотразимой, говорит, что востребована, ее все любят. Она видела по телефону свою будущую арабскую „родню“», — высказала мнение волонтер.

Она предположила, что транспортировка женщины в Россию обошлась родным не менее чем в 1,5 млн рублей.

На момент публикации статьи NEWS.ru не удалось связаться с близкими ветврача.

Задержат ли злоумышленников, удерживавших россиянку в Таиланде

Русскоязычные волонтеры в Таиланде считают, что Шаньгина стала жертвой мошенников. По их словам, изначально она должна была провести в Таиланде две недели, но несколько раз меняла билеты на более поздний вылет.

«Исходя из нашего опыта поисков, Дарья ехала к конкретному человеку. Все это начиналось через интернет. Она приехала, бросила чемодан и тут же ушла. А там уже дело техники», — сказала Шерстобоева.

Сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина в беседе с NEWS.ru отметила, что сексуальная эксплуатация часто сопряжена с перемещением через границу. По ее словам, женщин вербуют в одной стране, а эксплуатируют в другой, перепродавая третьим лицам.

Злоумышленники связываются с иностранками, чтобы бьло сложно раскрыть преступление, пояснила она. Файрушина добавила, что в России подобные дела возбуждают нечасто. Она рассказала, что, как правило, женщин вербуют через поиск работы или влюбляя в мужчину при знакомстве.

«Любая попытка найти работу должна сопровождаться ее проверкой. Нужно ознакомиться с договором, узнать данные об организации или ИП, на кого собираешься работать, — хотя бы посмотреть в интернете, какие есть данные. Важно делиться с близкими о своих планах и местонахождении. Необходимо встречаться с малознакомыми людьми в чужой стране только в общественных местах», — посоветовала она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Файрушина подчеркнула, что женщины средних лет оказываются жертвами сексуального рабства чаще, чем может показаться. По словам правозащитницы, незнание языка всегда сильно увеличивает уровень уязвимости.

Когда вы приезжаете на отдых в азиатскую или любую другую страну, важно помнить о другом менталитете, заявил в беседе с NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. Он посоветовал по возможности отдыхать на территории отеля и не пользоваться услугами непроверенных частных гидов.

По его мнению, даже если в России заведут уголовное дело по факту произошедшего с Шаньгиной, найти злоумышленников будет непросто.

«Это большая проблема, потому что это другая страна, где действуют другие законы. Не будем сбрасывать со счетов фактор коррупции. Не просто так там пропадают люди и практически никого не находят, за редким исключением. Это не Россия. В РФ соблюдаются требования закона. В Таиланде очень опасно, потому что рядом находятся страны, где чуть ли не на госуровне возможно укрывать тех или иных людей из других государств. Шанс [выйти на преступника] минимален», — резюмировал эксперт.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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