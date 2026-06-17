Туристка из РФ исчезла во Вьетнаме на глазах у отца: все версии пропажи

Туристка из РФ исчезла во Вьетнаме на глазах у отца: все версии пропажи

Во Вьетнаме загадочно исчезла молодая туристка из России. Девушка прилетела отдыхать на азиатский курорт вместе с родителями. Она прогуливалась по пляжу с отцом и пропала из виду. Россиянку ищут десятки человек, включая волонтеров. Что известно об исчезновении, какие рассматриваются версии произошедшего — в материале NEWS.ru.

При каких обстоятельствах исчезла российская туристка во Вьетнаме

Российская туристка пропала 14 июня на пляже Вьемдонг в Дананге.

Вечером после ужина мать вернулась в гостиничный номер, а отец вместе с 25-летней дочерью отправились гулять вдоль побережья. Девушка шла впереди, в какой-то момент мужчина потерял ее из виду. Не найдя дочь, он обратился за помощью к экстренным службам.

В поисках задействованы около 100 военнослужащих, полицейских и пожарных. Они обследуют береговую линию и акваторию вблизи места исчезновения туристки. Девушку помогают искать добровольцы и местные жители.

Власти Вьетнама рассматривают несколько версий случившегося. Одна из них — несчастный случай. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что из-за темноты и сильного обратного течения девушку затянуло в море. Кроме того, рассматривается версия о криминальном следе. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения на дорогах и на территории ближайших отелей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что известно о пляже Вьемдонг в Дананге

На пляжах Вьетнама есть отбойные течения, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, по этой причине в этой стране, а также в Таиланде и Индонезии в море ежегодно гибнут российские туристы.

Эксперт отметил, что волны в Дананге небольшого размера, однако отбойные течения не зависят ни от этого фактора, ни от времени года. Их опасность заключается в том, что они незаметны в спокойной воде.

«Когда отбойное течение несет человека в сторону открытого океана, у него возникает паника, он начинает барахтаться и плыть в сторону берега. Это всегда заканчивается катастрофой. Отбойное течение невозможно „победить“ даже опытному пловцу. Следует отдаться течению волн и лечь на спину. Вас отнесет метров на 200, в исключительных случаях — на 300, хотя я не помню таких историй. Затем течение усмиряется. Нужно спокойно и медленно плыть вдоль берега, люди поднимут шум, после чего вас начнут искать спасатели», — сказал эксперт.

Мкртчян отметил, что на пляже Вьемдонг дежурят сотрудники спасательных служб, однако их рабочий день заканчивается в 18:00 по местному времени. Он подчеркнул, что при попадании человека в отбойное течение они, вероятнее всего, не успеют помочь, поскольку в попытке бороться со стихией он погибает за две-три минуты.

Кроме того, некоторые люди купаются в море ночью, что чревато не только утоплением, но и укусами ядовитых обитателей побережья, отметил эксперт.

«Всегда находятся сумасшедшие люди, которые это делают не только во Вьетнаме. И на Мальдивах, и в Таиланде, и в Египте были случаи, когда туристы купались ночью и погибали от укусов морских животных. Ни в коем случае нельзя заходить в океан после заката», — подчеркнул Мкртчян.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Могли ли злоумышленники похитить россиянку в Дананге

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru не исключил криминального следа в деле об исчезновении россиянки в Дананге. По его словам, девушку могли похитить, чтобы взять в рабство, в том числе сексуальное, или продать на органы.

«Как и в любом государстве Юго-Восточной Азии, особенно в Камбодже, куда любят ездить наши туристы, надо себя обезопасить и вести себя очень бдительно. Вполне допускаю, что был криминальный след. Девушку могли похитить с различными целями — взять в рабство, в том числе сексуальное — в подпольный бордель», — высказал мнение эксперт.

По его словам, Вьетнам — страна, расположенная на большой территории. В ней очень много глухих мест, куда злоумышленники могли вывезти похищенную. Игнатов также обратил внимание на внезапное исчезновение туристки, что противоречит версии о несчастном случае. Он подчеркнул, что на пути к воде ее должны были увидеть местные жители.

Комментируя версию об утоплении, криминалист отметил, что необходимо осмотреть акваторию, прибрежные скалы и территорию побережья. Игнатов пояснил, что тело девушки может удерживаться на волнах на поверхности воды. Во время шторма его выбросит на берег.

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