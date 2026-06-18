Поиски Усольцевых: последние новости 18 июня, что говорят в СК РФ, версии

Пропавшие в тайге Красноярского края Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Какие последние новости об их исчезновении и поисках известны сегодня, 18 июня?

Когда и при каких обстоятельствах пропали Усольцевы

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября 2025 года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, были организованы активные поиски, в которых принимали участие порядка 1,5 тысячи человек.

Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Поиски велись до 12 октября, но были прекращены из-за сложных погодных условий. В мае текущего года поисковые мероприятия были частично возобновлены.

Во время последних поисков в начале июня было обследовано около одной тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка. На месте пропажи семьи Усольцевых, по данным СМИ, были обнаружены обломок палки для скандинавской ходьбы, кружки и зажигалки. Также командой спасателей и волонтеров были найдены костные останки, однако экспертиза показала, что они принадлежат животным.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Абузова сообщила, что сейчас продолжается проведение генетических экспертиз найденных вещей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что о пропаже Усольцевых говорят в СК РФ

На днях в СМИ появилась информация о том, что семья Усольцевых якобы стала жертвой расправы и была похоронена в известняке. Однако в главке СК РФ по Красноярскому краю опровергли эти данные.

«Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается», — сказал представитель главка.

В ведомстве уточнили, что на настоящий момент следствием отрабатываются различные версии исчезновения, в том числе криминальная, однако приоритетной остается версия о несчастном случае.

Какие есть версии исчезновения Усольцевых

Экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина в беседе с NEWS.ru допустил, что в пропаже семьи может быть криминальный след.

«Возможны какие-то разборки. Их могли увезти. А раз Сергей Усольцев связан с бизнесом, криминальный след наиболее вероятен. С другой стороны, если бы семью пытались убить, то тела уже нашли бы и грабители бы точно забрали машину, чего не произошло», — заявил он.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что семья Усольцевых могла покинуть территорию России, использовав для этого поддельные документы. По мнению эксперта, если бы произошел несчастный случай, то вещи или фрагменты тел были бы обнаружены.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

«Моя версия пропажи Усольцевых такова: они скрылись из России по поддельным документам, которые были сделаны заранее. Сейчас они могут находиться за рубежом. Это мое предположение. Семья могла уехать из РФ через Монголию или другую сопредельную страну. Чудес не бывает», — сообщил он.

Пропавшие могли обладать секретными данными и технологиями, предположил в беседе с NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, это объясняет возобновление поисков исчезнувших спустя почти год.

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