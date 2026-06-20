Путин удивился филиппинцам в Иркутске

Президент России Владимир Путин удивился тому, что филиппинцы живут и работают в Иркутске, рассказал RT глава Филиппин Фердинанд Маркос — младший. Он подчеркнул, что Россия представляет большой интерес для туристов и тех, кто хочет познакомиться с культурой и историей страны.

Он также в шутку предположил, что в будущем на российских улицах можно будет встретить еще больше граждан Филиппин. Маркос перечислил несколько российских городов, которые могут привлекать его соотечественников. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Иркутск. Именно упоминание Иркутска вызвало у Путина удивление.

Ранее Филиппины официально обратились к Москве с просьбой организовать двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса — младшего с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Россия — АСЕАН в Казани, заявил посол страны в Москве Игорь Байлен. По его словам, это было их первой личной встречей. Участие филиппинской стороны в саммите прошло в Казани с 17 по 19 июня. В этом году также отмечается 35-летие установления отношений между Россией и АСЕАН.