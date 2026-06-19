Признаки инсульта и первая помощь: как распознать и что нельзя делать

Признаки инсульта и первая помощь: как распознать и что нельзя делать

Признаки инсульта и первая помощь: как распознать и что нельзя делать

Инсульт — одно это слово, без преувеличения, наводит ужас. И не зря: по данным ВОЗ, только в 2021 году инсульт стал третьей по значимости причиной смерти и инвалидности в мире. В России же, по статистике Министерства здравоохранения, инсульт настигает жертву за жертвой каждые полторы минуты. Именно поэтому так важно знать врага — эту болезнь — в лицо. Про признаки инсульта у человека и первую помощь при подозрении на инсульт читайте в материале NEWS.ru.

Что такое инсульт: ишемический и геморрагический

Инсульт — это состояние, при котором по ряду причин — как мы увидим, самых разных — нарушается снабжение головного мозга кровью и кислородом. Это не просто «удар», как часто говорят в народе, а острая ситуация, требующая мгновенной реакции. Скорость оказания помощи напрямую определяет, сможет ли человек вернуться к полноценной жизни. Важно, чтобы каждый умел распознать опасность и знал, что нельзя делать при подозрении на инсульт, чтобы не навредить больному.

Итак, инсульт — это всегда следствие проблемы с сосудами, питающими мозг. Однако механизмы развития этой проблемы бывают совершенно разными. Отталкиваясь от этого и выстраивается схема лечения. И здесь речь заходит об отличии ишемического и геморрагического инсультов.

Ишемический инсульт — наиболее частое явление, примерно 85% случаев от всех инсультов. Его можно представить как «закупорку» сосуда. Просвет сосуда перекрывается тромбом или атеросклеротической бляшкой, которая оторвалась от стенки. Кровяной поток блокируется и перестает поступать к конкретному участку мозга, и клетки начинают отмирать от недостатка кислорода. Такой инсульт часто развивается ночью или утром, иногда после эмоционального перенапряжения. Симптомы (о которых мы поговорим далее) нарастают постепенно, хотя и достаточно быстро.

Геморрагический инсульт — это разрыв сосуда, в результате которого кровь изливается в ткани мозга. Представьте, что сосуд не выдержал давления и лопнул. Это случается внезапно, часто на фоне сильного стресса или физической нагрузки. Головная боль при таком инсульте резкая, «кинжальная», может сопровождаться потерей сознания и судорогами. Геморрагический инсульт встречается реже, чем ишемический. И протекает он тяжелее, неся большую угрозу для жизни.

Отличия ишемического и геморрагического инсульта — определяющий фактор для врачей при выборе методики лечения: в одном случае нужно «растворить» тромб, в другом — остановить кровоизлияние.

Что такое инсульт: ишемический и геморрагический Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как распознать инсульт: тест УДАР (улыбка, движение, артикуляция, решение)

Итак, переходим к признакам инсульта у человека и первой помощи при так называемом ударе. Время при инсульте — главный враг и в то же время союзник: зависит от того, насколько быстро близкие пострадавшего (или в редких, но счастливых случаях он сам) обратятся за помощью.

Существует простое правило, которое поможет вовремя заподозрить неладное. Это тест «Как распознать инсульт», известный по аббревиатуре УДАР. Запомните его сами и научите близких.

У — улыбка. Скажите больному улыбнуться. При инсульте улыбка получается искаженной: один уголок рта, чаще всего левый, остается опущенным или неподвижным. Это происходит из-за ослабления мимических мышц половины лица.

Д — движение. Попросите пострадавшего поднять обе руки или вытянуть их перед собой. При инсульте одна рука может быть слабее: она опускается, не вздымается до нужного уровня или попросту не двигается. То же самое можно проверить, попросив поднять ноги (но будьте осторожны, чтобы больной не потерял равновесие; лучше экспериментируйте на руках).

А — артикуляция. Скажите пострадавшему произнести несложное выражение, например: «Сегодня хорошая погода». Если речь стала неразборчивой, появилась «каша во рту», или больной теряется, подбирая слова, это признак серьезных неприятностей.

Р — решение. Если вы заметили хотя бы один из этих признаков — пусть он и прошел через несколько минут, значит, тест «Как распознать инсульт» показал положительный результат. Ваше решение должно быть единственным: немедленно вызывайте скорую помощь по телефону 103 или 112.

Помните, тест «Как распознать инсульт» работает не только для этих трех пунктов. Опасными симптомами также являются внезапная сильная головная боль, головокружение, шаткость и потеря равновесия, онемение половины лица или тела, внезапное ухудшение зрения. При любом остром, особенно необъяснимом недуге стоит перестраховаться и обратиться за медицинской помощью!

Как распознать инсульт: тест УДАР Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая помощь до приезда скорой

Ожидание врачей — самый волнительный этап. Что делать при инсульте до приезда скорой? Ваша задача — облегчить состояние больного и не навредить ни ему, ни себе (вам еще потребуются силы и самообладание, если вы близкий больного и будете сопровождать его в процессе восстановления).

При вызове скорой. Во время звонка четко сообщите диспетчеру, что у человека признаки инсульта, и укажите точный адрес. Скажите, что нужна неврологическая бригада. Это обеспечит приезд нужных специалистов. Обеспечьте пострадавшему безопасное положение. Уложите человека на бок на ровную поверхность. Это жизненно важно, так как при инсульте может начаться рвота, и лежа на спине человек может захлебнуться рвотными массами. Если рвота уже началась, поверните голову набок и подложите под нее что-нибудь. Убедитесь в доступе свежего воздуха. Ослабьте тугую одежду (воротник, галстук, пояс). Распахните окно. Наблюдайте и собирайте информацию. Оставайтесь с больным до появления бригады медработников. Постарайтесь запомнить или спросить у него (если он остается в сознании), когда именно появились симптомы, какими хроническими болезнями он страдает и какие лекарства пьет на постоянной основе. Эти сведения очень пригодятся медикам.

Это основные правила. Они просты, но их соблюдение может спасти жизнь.

Чего нельзя делать при инсульте категорически

Увы, в стремлении помочь люди часто совершают ошибки. Важно твердо запомнить, что нельзя делать при подозрении на инсульт.

Не давайте больному никакие лекарства! Категорически запрещено самостоятельно давать пострадавшему какие-либо таблетки, особенно для снижения давления. Во-первых, таблетки могут застрять в горле из-за нарушения глотания у больного. Во-вторых, высокое давление — это компенсаторная реакция организма, попытка «продавить» кровь через закупоренный сосуд. Самостоятельное его снижение может только усугубить происходящее. Оставьте подбор лечения врачам.

Не кормите и не поите. Из-за уже упомянутой нарушенной глотательной функции жидкость или пища могут попасть в дыхательные пути, спровоцировав удушье или пневмонию.

Не позволяйте передвигаться. Не позволяйте больному вставать, ходить или даже садиться. Это может спровоцировать падение и дополнительные травмам, а также — что чревато — увеличить нагрузку на сосуды.

Не оставляйте пострадавшего одного. Больной может потерять сознание или у него начнется приступ (рвотный или схожий с эпилептическим). Вы должны быть рядом, чтобы контролировать его состояние.

Чего нельзя делать при инсульте категорически Фото: Shutterstock/FOTODOM

Факторы риска и профилактика инсульта

Предупредить болезнь всегда проще, чем лечить ее последствия. Говоря о факторах риска инсульта и профилактике, важно разделить их на те, на которые мы повлиять не можем (возраст, наследственность), и те, что всецело остаются в наших руках.

Главные враги наших сосудов — это:

высокое артериальное давление;

повышенный холестерин;

сахарный диабет;

курение;

малоподвижный образ жизни.

Именно это факторы риска инсульта — то, чем грешат, к сожалению, очень многие от нас. Профилактика — это:

контроль давления;

отказ от курения;

регулярные прогулки;

здоровое питание.

Они могут снизить риск развития заболевания сосудов в разы. Также регулярно проходите диспансеризацию — это позволит вовремя заметить отклонения в организме, если таковые есть.

Восстановление после инсульта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Восстановление после инсульта

Если человек выжил, худшее оказывается позади, но трудности не заканчиваются. Наступает долгий и сложный этап — реабилитация. Скорость и качество восстановления после инсульта зависят от многих факторов: размера поражения, возраста пациента и, конечно, того, насколько быстро была оказана помощь.

Восстановление после инсульта — это многопрофильный процесс. Он включает в себя:

работу с логопедом (для восстановления речи);

физическую терапию (для возвращения двигательных функций);

психологическую поддержку.

Важно понимать, что это марафон, а не спринт. Восстановление после инсульта требует терпения от самого пациента и его близких.

Ключевой принцип реабилитации — непрерывность. Лечение не заканчивается выпиской из стационара. Оно продолжается в реабилитационных центрах и дома. Врачи разрабатывают индивидуальную программу упражнений, диету и медикаментозную поддержку. Цель — вернуть человека к привычной жизни в той мере, в какой это возможно, и, что самое важное, предотвратить повторный инсульт. Ведь это также часть процесса восстановления.

Помните: знания о признаках инсульта и помощи при нем могут пригодиться каждому из нас в самый неожиданный момент. Умение быстро распознать симптомы и правильно действовать — это навык, который спасает жизни. Ваша бдительность и оперативные действия могут стать единственным шансом для человека, оказавшегося в беде.

Данный материал носит исключительно информационно-просветительский характер и не является медицинской рекомендацией. Пожалуйста, при ухудшении самочувствия обязательно обратитесь к врачу!

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