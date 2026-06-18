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18 июня 2026 в 11:20

109-летняя женщина назвала три секрета своего долголетия

109-летняя американка назвала ходьбу главной причиной долгожительства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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109-летняя жительница штата Висконсин Сара Левин назвала ходьбу главной причиной своего долголетия, сообщает Milwaukee Journal Sentinel. Американка продолжает вести активный образ жизни и играет на фортепиано.

Левин родилась 12 июня 1917 года в Иллинойсе. В 1939-м она вышла замуж и переехала в город Расин, где проживает по сей день. После замены тазобедренного сустава в 100-летнем возрасте Левин перебралась в пансионат для пожилых. В праздновании дня рождения приняли участие не только родные и близкие Сары, но и пожарные Расина, которые прокатили ее по городу. Секретом своего долголетия она назвала три вещи:

Думаю, ходьба очень помогает. Я много ходила всю жизнь. И не ела фастфуд. Кроме того, большую роль играет любовь семьи, — отметила женщина.

Ранее гериатр Валентина Ямпольская заявила, что физические упражнения и образование влияют на качество и продолжительность жизни. Она отметила, что заниматься профилактикой здоровья необходимо с ранних лет.

Кроме того, внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что отслеживание уровня холестерина и глюкозы увеличивает шансы человека дожить до 100 лет. Этому же способствуют профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Здоровье
долголетие
ходьба
фастфуд
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