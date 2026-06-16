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16 июня 2026 в 17:00

Гериатр объяснила, какие факторы влияют на долголетие

Гериатр Ямпольская: физические упражнения влияют на продолжительность жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Физические упражнения и образование влияют на качество и продолжительность жизни, рассказала «ФедералПресс» гериатр Валентина Ямпольская. Она отметила, что заниматься профилактикой здоровья нужно с ранних лет.

Обязательными факторами, влияющими на долголетие, являются и физические занятия, и профилактика травматизма, и контроль артериального давления и уровня сахара в крови, борьба с лишним весом, — рассказала Ямпольская.

Гериатр подчеркнула, что отказ от алкоголя и табака, общение и позитивный настрой, соблюдение принципов правильного питания продлевают молодость и активность. По ее словам, сон не менее семи часов в сутки также важен для здоровья.

Ранее внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что отслеживание уровня холестерина и глюкозы увеличивает шансы человека дожить до 100 лет. Этому же способствуют профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Здоровье
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долголетие
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