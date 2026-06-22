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22 июня 2026 в 12:52

Флеболог объяснил, как избежать проблем с сосудами при долгих поездках

Флеболог Некрасов: в долгих поездках нужно поддерживать водный баланс

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы избежать проблем с сосудами в долгих поездках, необходимо поддерживать водный баланс и избегать перегрева, рассказал KP.RU врач-флеболог, сосудистый хирург, заведующий дневным стационаром Научно-клинического центра №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Дмитрий Некрасов. Он отметил, что также важно носить свободную одежду и следить за питанием.

При повышении температуры наши сосуды расширяются, это нужно для отвода тепла. В случае варикоза венозная стенка ослаблена, а клапаны, которые должны предотвращать обратный ток крови, работают плохо. В результате вены расширяются еще сильнее, кровь застаивается, повышается внутривенное давление, — рассказал Некрасов.

Флеболог подчеркнул, что на начальных стадиях заболевания могут помочь компрессионные гольфы или чулки. По его словам, варикоз невозможно вылечить полностью, но можно предотвратить осложнения.

Ранее врач Дарья Елисеева рассказала, что самолечение с помощью мазей и народных средств при варикозе чревато тромбоэмболией легочной артерии. Она отметила, что подобные методы лишь временно снимают отек и тяжесть, но не восстанавливают разрушенные венозные клапаны.

Здоровье
сосуды
варикоз
врачи
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