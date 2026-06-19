Нутрициолог дала советы мамам, чьи дети плохо едят в отпуске или отелях

Семьям с детьми во время отпуска стоит избегать отелей с экзотической кухней, чтобы не провоцировать у ребенка стресс из-за незнакомых блюд, заявила NEWS.ru нутрициолог, специалист по детскому питанию и коррекции пищевого поведения Елена Милаева. По ее словам, важно заранее изучить меню и выбрать вариант с национальной кухней, где предусмотрена еда для маленьких гостей.

Что делать, если ребенок не ест незнакомую еду в поездке? Во-первых, возьмите что-то из дома. Детское питание, привычные мюсли, хлебцы, фрукты. Берите что-то в дорогу и проверенные перекусы на первое время. Изучайте меню: выбирайте отель с национальной кухней, где есть блюда для детей. Избегайте вариантов с экзотической пищей. Не заставляйте ребенка пробовать ее, если он не хочет. Предлагайте детям еду, которую будете с удовольствием есть сами. Никакого давления. Это снизит риски отказа. Если ребенок избирателен в еде, хорошим вариантом будет жилье с кухней, где можно самостоятельно что-то приготовить, — сказала Милаева.

Она добавила, что важно выбирать нейтральные блюда, такие как рис, картофель, паста, бананы, яйца, хлеб и йогурт. По словам нутрициолога, эти продукты есть в любой стране и обычно принимаются детьми без сопротивления. Эксперт подчеркнула, что также можно сходить вместе с детьми на рынок или в магазин, где они самостоятельно выберут понравившуюся пищу.

Ранее врач Елена Павлова заявила, что употребление жирного мяса и бобовых сразу после авиаперелета может серьезно ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта и спровоцировать обострение хронических заболеваний. По ее словам, это связано с комплексом физиологических изменений, которые происходят в организме во время нахождения в воздухе.