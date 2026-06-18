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18 июня 2026 в 06:30

Врач объяснила, почему после перелета запрещено есть жирное мясо и бобы

Врач Павлова: употребление жирного мяса после перелета ухудшит состояние ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Употребление жирного мяса и бобовых сразу после авиаперелета может серьезно ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта и спровоцировать обострение хронических заболеваний, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, нутрициолог и гериатр Елена Павлова. По ее словам, это связано с комплексом физиологических изменений, которые происходят в организме во время нахождения в воздухе.

После авиаперелета многие сталкиваются с ощущением тяжести в животе, вздутием и дискомфортом, даже если в полете питались привычной едой. В салоне самолета снижено давление. Это приводит к тому, что кишечник расширяется за счет газов. Мы можем чувствовать распирание изнутри, болезненность. Одновременно неподвижность замедляет перистальтику кишечника, моторная функция снижается. Сюда добавляется обезвоживание. Сразу после приземления для пищеварения вредна тяжелая пища в виде жирного мяса, бобовых, сырых овощей. Непереваренные остатки начинают бродить, усиливая газообразование и дискомфорт, что может спровоцировать не только вздутие, но и обострение хронических заболеваний ЖКТ, — пояснила Павлова.

Она отметила, что в первые три-четыре часа после перелета лучше ограничиться легкой теплой пищей, например овощным супом-пюре, бульоном, тушеными овощами или крупами. По ее словам, важно добавить обильное питье, однако от кофе и газированных напитков на это время стоит отказаться.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что злоупотребление клубникой, черешней и другими ягодами чревато вздутием и тяжестью в желудке. По ее словам, эти продукты содержат фруктозу, клетчатку и органические кислоты, которые при избытке вызывают неприятные симптомы.

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