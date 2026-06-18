Стало известно, сколько россияне планируют потратить на отпуск в 2026 году

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на отпуск в 2026 году Топ-менеджер Сакадин: 60% россиян готовы потратить на отпуск до 100 тыс. рублей

Около 60% россиян готовы выделить на отпуск до 100 тыс. рублей, заявил NEWS.ru руководитель проекта «Сады морей» Олег Сакадин. При этом, по его словам, большинство граждан России намерены провести отдых на отечественных курортах.

Большинство жителей России в 2026 году планируют провести отпуск внутри страны. Этот вариант выбрали 68% респондентов. Более половины опрошенных относятся к отечественным курортам положительно. Главным фактором при выборе места отдыха для путешественников остается соотношение доступности и качества. Формат поездки во многом зависит от бюджета. Познавательные маршруты привлекают стоимостью: 60% опрошенных рассчитывают потратить 50–100 тыс. рублей на человека. Еще 32% готовы выделить 100–200 тыс. рублей, и только 8% планируют расходы в пределах 200–300 тыс. рублей, — поделился Сакадин.

Он подчеркнул, что экскурсионные и культурно-познавательные поездки являются самыми востребованными: их выбрала треть опрошенных. По словам топ-менеджера, пляжные курорты и комбинированные туры набрали по 28% голосов. При этом, добавил эксперт, 8% респондентов предпочли активный отдых, а путешествия «своим ходом» привлекли внимание 4% участников.

Российский сервис заметно подтянулся за последние годы. Почти 44% опрошенных признают, что разница в качестве инфраструктуры между нашими и иностранными курортами уже не так очевидна, как пять — семь лет назад. Более того, 22% считают отечественное обслуживание в некоторых регионах даже более качественным. Увеличение спроса на внутренний туризм и растущие ожидания от качества сервиса стимулируют рынок курортной недвижимости и гостиничного сектора, — добавил Сакадин.

Он заключил, что спрос на комфортное жилье укрепляет и сегмент апарт-комплексов. По словам специалиста, этот формат недвижимости обеспечивает удобство для полноценного отдыха и открывает новые возможности для надежных инвестиций.

Ранее турагент Наталия Ансталь заявила, что Вьетнам, Сейшелы и Мальдивы по-прежнему остаются привлекательными и доступными для российских туристов. По ее словам, среди недавно открывшихся направлений можно посетить Занзибар.