Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию

Пакетный тур в Танзанию обойдется российскому туристу примерно в 110 тыс. рублей, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Федерации блогеров России, помощник депутата Госдумы Марк Можальский. Он добавил, что в эту стоимость входят перелет, отель и страховка.

Прямые рейсы в Занзибар сделают Танзанию значительно более доступной для массового туриста РФ. Это направление сочетает экзотику Африки, качественный пляжный отдых и возможность увидеть сафари мирового уровня. Цены на билеты стартуют от 70 тыс. рублей (туда-обратно), варианты пакетных туров могут быть дешевле (от 110 тысяч, включая перелет, отель и страховку), — отметил он.

По словам Можальского, Танзания считается одной из самых безопасных стран Африки, прививки не нужны. В этом государстве есть сетевые отели со стандартами международного сервиса.

Если рассматривать организацию сафари, то цены стартуют от 1000$ за эконом-сегмент и доходят до 7000$ за ультра-премиум сегмент, — пояснил блогер.

Помимо этого, он выделил другие страны, которые идеально подходят для путешествий летом:

Сейшельские острова («Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы с июля)

Маврикий (прямых рейсов нет, надо лететь с пересадкой)

Марокко (прямые рейсы есть, выполняет Royal Air Maroc)

Тунис (есть прямые чартеры)

Кения (конкурент Танзании по сафари и пляжному отдыху, но нет прямых рейсов)

Саудовская Аравия (открыта для туризма, есть прямые рейсы)

Для посещения этих государств россиянам не нужна виза, либо она ставится по прибытии, заключил Можальский.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе заявила о повышенном интересе россиян к нестандартным форматам внутреннего туризма. Граждане РФ все чаще выбирают так называемый монастыринг — путешествия по монастырям, а также избинг — отдых с проживанием в удаленных деревнях и селах.