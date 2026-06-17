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17 июня 2026 в 23:22

Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию

Блогер Можальский: минимальная цена тура в Танзанию составляет 110 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пакетный тур в Танзанию обойдется российскому туристу примерно в 110 тыс. рублей, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Федерации блогеров России, помощник депутата Госдумы Марк Можальский. Он добавил, что в эту стоимость входят перелет, отель и страховка.

Прямые рейсы в Занзибар сделают Танзанию значительно более доступной для массового туриста РФ. Это направление сочетает экзотику Африки, качественный пляжный отдых и возможность увидеть сафари мирового уровня. Цены на билеты стартуют от 70 тыс. рублей (туда-обратно), варианты пакетных туров могут быть дешевле (от 110 тысяч, включая перелет, отель и страховку), — отметил он.

По словам Можальского, Танзания считается одной из самых безопасных стран Африки, прививки не нужны. В этом государстве есть сетевые отели со стандартами международного сервиса.

Если рассматривать организацию сафари, то цены стартуют от 1000$ за эконом-сегмент и доходят до 7000$ за ультра-премиум сегмент, — пояснил блогер.

Помимо этого, он выделил другие страны, которые идеально подходят для путешествий летом:
  • Сейшельские острова («Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы с июля)
  • Маврикий (прямых рейсов нет, надо лететь с пересадкой)
  • Марокко (прямые рейсы есть, выполняет Royal Air Maroc)
  • Тунис (есть прямые чартеры)
  • Кения (конкурент Танзании по сафари и пляжному отдыху, но нет прямых рейсов)
  • Саудовская Аравия (открыта для туризма, есть прямые рейсы)

Для посещения этих государств россиянам не нужна виза, либо она ставится по прибытии, заключил Можальский.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе заявила о повышенном интересе россиян к нестандартным форматам внутреннего туризма. Граждане РФ все чаще выбирают так называемый монастыринг — путешествия по монастырям, а также избинг — отдых с проживанием в удаленных деревнях и селах.

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авиабилеты
Екатерина Свинова
Е. Свинова
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