Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию

Пакетный тур в Танзанию обойдется российскому туристу примерно в 110 тыс. рублей, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Федерации блогеров России, помощник депутата Госдумы Марк Можальский. Он добавил, что в эту стоимость входят перелет, отель и страховка.
Прямые рейсы в Занзибар сделают Танзанию значительно более доступной для массового туриста РФ. Это направление сочетает экзотику Африки, качественный пляжный отдых и возможность увидеть сафари мирового уровня. Цены на билеты стартуют от 70 тыс. рублей (туда-обратно), варианты пакетных туров могут быть дешевле (от 110 тысяч, включая перелет, отель и страховку), — отметил он.
По словам Можальского, Танзания считается одной из самых безопасных стран Африки, прививки не нужны. В этом государстве есть сетевые отели со стандартами международного сервиса.
Если рассматривать организацию сафари, то цены стартуют от 1000$ за эконом-сегмент и доходят до 7000$ за ультра-премиум сегмент, — пояснил блогер.
Помимо этого, он выделил другие страны, которые идеально подходят для путешествий летом:
- Сейшельские острова («Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы с июля)
- Маврикий (прямых рейсов нет, надо лететь с пересадкой)
- Марокко (прямые рейсы есть, выполняет Royal Air Maroc)
- Тунис (есть прямые чартеры)
- Кения (конкурент Танзании по сафари и пляжному отдыху, но нет прямых рейсов)
- Саудовская Аравия (открыта для туризма, есть прямые рейсы)
Для посещения этих государств россиянам не нужна виза, либо она ставится по прибытии, заключил Можальский.
Ранее глава АТОР Майя Ломидзе заявила о повышенном интересе россиян к нестандартным форматам внутреннего туризма. Граждане РФ все чаще выбирают так называемый монастыринг — путешествия по монастырям, а также избинг — отдых с проживанием в удаленных деревнях и селах.