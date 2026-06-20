Израиль сорвал сделку США и Ирана: почему Трамп здесь бессилен, позиция РФ

Встреча делегаций США и Ирана в Швейцарии сорвалась: американский вице-президент Джей Ди Вэнс был вынужден отменить поездку прямо перед вылетом. Тегеран заявил, что вернется к переговорам с Вашингтоном, только получив гарантии полной остановки ударов Израиля по Ливану. Тель-Авив выполнять это требование не спешит. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему Штаты не могут умиротворить партнера и чем эта ситуация выгодна России.
Переговоры «подвисли»
Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, который должен был дать старт 60-дневным мирным переговорам Исламской Республики и США. По данным CNN, инициатором приостановки диалога стал Тегеран, который потребовал от Вашингтона гарантий безопасности, в том числе остановки ударов Израиля по территории Ливана и вывода оттуда сил ЦАХАЛ.
Израильские войска в ночь на 19 июня действительно провели очередную атаку на Ливан. Однако в Вашингтоне отметили, что бомбардировки были ответом на гибель четырех военнослужащих ЦАХАЛ в боестолкновениях у границы.
Меморандум, который должны были очно согласовать представители США и Ирана, был согласован в электронном виде сутками ранее. Одним из его ключевых пунктов значится разблокирование Ормузского пролива — как минимум на 60 дней, пока будут идти переговоры. Еще одно важное условие, прописанное в документе, — умиротворение Израиля.
Однако с этим у Штатов дела пока идут из рук вон плохо. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в эфире местного ТВ заявил, что страна сама будет определять свою военную политику.
«Даже если Дональд Трамп скажет обратное, никто не может указывать нам, что делать, — и мы это уже доказали», — подчеркнул он.
Трамп уже пытался надавить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в том числе с использованием ненормативной лексики. Однако, как показали дальнейшие события, критика со стороны главы Белого дома не была услышана Тель-Авивом. В итоге дальнейшие переговоры и мирное урегулирование конфликта США — Иран вновь оказались в подвешенном состоянии, если не зашли в тупик.
«Шалом, христиане!»
Главный вопрос сейчас в том, почему Трамп не может заставить Биби свернуть военные действия. Казалось бы, где мощь и влияние Штатов, а где — Израиль.
Но здесь есть нюанс: если глава Белого дома перестанет ограничиваться в отношении Тель-Авива грозными словами, а, например, введет санкции, повышенные пошлины и тотальное эмбарго на вооружения и военную технику, это ударит по самому Трампу и Республиканской партии уже внутри США.
Одна из «ядерных» электоральных групп главы Штатов и его соратников — это христиане-неохаризматы, а шире — неопротестанты. Те самые, с которыми Трамп проводил молебен в своем кабинете и которые активно призывали на него благословение Божье. Существенная часть этих людей исповедует так называемое иудеохристианство — доктрину, которая призывает помогать евреям, поскольку Бог «еще не выполнил все обеты перед народом Израилевым». Выполнение этого условия же, согласно учению, приблизит второе пришествие Христа.
По данным Pew Research, по состоянию на 2013 год в США было около 2 млн взрослых граждан, исповедующих эту доктрину. К 2026-му цифру можно смело удваивать. И подавляющее большинство этих людей — электорат республиканцев, причем максимально активный: он не просто голосует, но еще и агитирует.
Прибавим сюда еврейскую общину США, которая насчитывает 6 млн человек, плюс 700 тыс. неевреев по рождению, исповедующих иудаизм. В общем, такими электоральными группами не разбрасываются. А эти миллионы практически единогласно выступают за то, чтобы Израиль продолжал «рвать всех на тряпки».
А при чем здесь Россия?
В происходящем на Ближнем Востоке есть определенные интересы России. В краткосрочной перспективе блокирование Ормузского пролива для нас — плюс. Ведь на этом фоне на российские углеводороды временно снимаются санкции, отменяются потолки цен, а сами тарифы скачкообразно растут. То же самое — с удобрениями и сырьем для их производства.
А вот в долгосрочной перспективе военные действия США и Израиля против Ирана для России — проблема. Во-первых, Тегеран — наш стратегический союзник и одна из важнейших точек влияния в регионе. Во-вторых, через Исламскую Республику проходит участок транспортного коридора «Север — Юг». При стабильной работе он способен приносить РФ даже не миллиардные, а триллионные прибыли в перспективе десятилетий.
Поэтому позиция России, которая, несмотря на прибыли от нефти на близкой дистанции, так настаивает на заключении мира между двумя странами, понятна. В конце концов, у Москвы есть покупатели нефти и газа, да и наша экономика уже давно идет по пути диверсификации, снижая долю доходов от продажи ископаемого топлива в бюджете.
Тем не менее на наших глазах США в ближневосточном конфликте теряют репутацию. Они ничего не могут сделать с Исламской Республикой. А если посмотреть на пункты меморандума, то в обмен на изъятие оружейного урана (который вообще непонятно, существует ли) и контроль атомных объектов со стороны МАГАТЭ, Тегеран получает и контроль над Ормузским проливом, и создание репарационного фонда в $300 млрд, и разморозку активов со снятием санкций. Замедление или срыв переговорного процесса делает всю эту ситуацию для республики похожей на переговорную позицию России в отношении Украины: с каждым новым днем конфликта условия к противоположной стороне будут все более жесткими и болезненными.
Если Иран все же добьется от США выполнения всех требований, для РФ это тоже будет на руку. Со снятыми санкциями и размороженными резервами у Исламской Республики будут все шансы на собственное экономическое чудо. А нам, понятное дело, нужны богатые и развитые геополитические партнеры. Плюс ослабление Штатов — выигрыш для всего «мирового большинства»: гегемония одного государства сегодня тормозит свободное развитие всех остальных стран.
Так что хочется пожелать иранцам сил и победы. А пока мы видим, как Трамп безнадежно топит себя и репутацию своей страны, показывая, что Вашингтон не может ничего сделать не только с противниками в лице Ирана, но и с союзниками в лице Израиля. И если бы ситуация не была настолько кровавой, то можно было бы сказать, что эта картина радует взгляд.
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