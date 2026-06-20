Израиль сорвал сделку США и Ирана: почему Трамп здесь бессилен, позиция РФ

Встреча делегаций США и Ирана в Швейцарии сорвалась: американский вице-президент Джей Ди Вэнс был вынужден отменить поездку прямо перед вылетом. Тегеран заявил, что вернется к переговорам с Вашингтоном, только получив гарантии полной остановки ударов Израиля по Ливану. Тель-Авив выполнять это требование не спешит. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, почему Штаты не могут умиротворить партнера и чем эта ситуация выгодна России.

Переговоры «подвисли»

Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, который должен был дать старт 60-дневным мирным переговорам Исламской Республики и США. По данным CNN, инициатором приостановки диалога стал Тегеран, который потребовал от Вашингтона гарантий безопасности, в том числе остановки ударов Израиля по территории Ливана и вывода оттуда сил ЦАХАЛ.

Израильские войска в ночь на 19 июня действительно провели очередную атаку на Ливан. Однако в Вашингтоне отметили, что бомбардировки были ответом на гибель четырех военнослужащих ЦАХАЛ в боестолкновениях у границы.

Меморандум, который должны были очно согласовать представители США и Ирана, был согласован в электронном виде сутками ранее. Одним из его ключевых пунктов значится разблокирование Ормузского пролива — как минимум на 60 дней, пока будут идти переговоры. Еще одно важное условие, прописанное в документе, — умиротворение Израиля.

Ормузский пролив Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Однако с этим у Штатов дела пока идут из рук вон плохо. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в эфире местного ТВ заявил, что страна сама будет определять свою военную политику.

«Даже если Дональд Трамп скажет обратное, никто не может указывать нам, что делать, — и мы это уже доказали», — подчеркнул он.

Трамп уже пытался надавить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в том числе с использованием ненормативной лексики. Однако, как показали дальнейшие события, критика со стороны главы Белого дома не была услышана Тель-Авивом. В итоге дальнейшие переговоры и мирное урегулирование конфликта США — Иран вновь оказались в подвешенном состоянии, если не зашли в тупик.

«Шалом, христиане!»

Главный вопрос сейчас в том, почему Трамп не может заставить Биби свернуть военные действия. Казалось бы, где мощь и влияние Штатов, а где — Израиль.

Но здесь есть нюанс: если глава Белого дома перестанет ограничиваться в отношении Тель-Авива грозными словами, а, например, введет санкции, повышенные пошлины и тотальное эмбарго на вооружения и военную технику, это ударит по самому Трампу и Республиканской партии уже внутри США.

Одна из «ядерных» электоральных групп главы Штатов и его соратников — это христиане-неохаризматы, а шире — неопротестанты. Те самые, с которыми Трамп проводил молебен в своем кабинете и которые активно призывали на него благословение Божье. Существенная часть этих людей исповедует так называемое иудеохристианство — доктрину, которая призывает помогать евреям, поскольку Бог «еще не выполнил все обеты перед народом Израилевым». Выполнение этого условия же, согласно учению, приблизит второе пришествие Христа.

Заседание Конгресса США Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

По данным Pew Research, по состоянию на 2013 год в США было около 2 млн взрослых граждан, исповедующих эту доктрину. К 2026-му цифру можно смело удваивать. И подавляющее большинство этих людей — электорат республиканцев, причем максимально активный: он не просто голосует, но еще и агитирует.

Прибавим сюда еврейскую общину США, которая насчитывает 6 млн человек, плюс 700 тыс. неевреев по рождению, исповедующих иудаизм. В общем, такими электоральными группами не разбрасываются. А эти миллионы практически единогласно выступают за то, чтобы Израиль продолжал «рвать всех на тряпки».

А при чем здесь Россия?

В происходящем на Ближнем Востоке есть определенные интересы России. В краткосрочной перспективе блокирование Ормузского пролива для нас — плюс. Ведь на этом фоне на российские углеводороды временно снимаются санкции, отменяются потолки цен, а сами тарифы скачкообразно растут. То же самое — с удобрениями и сырьем для их производства.

А вот в долгосрочной перспективе военные действия США и Израиля против Ирана для России — проблема. Во-первых, Тегеран — наш стратегический союзник и одна из важнейших точек влияния в регионе. Во-вторых, через Исламскую Республику проходит участок транспортного коридора «Север — Юг». При стабильной работе он способен приносить РФ даже не миллиардные, а триллионные прибыли в перспективе десятилетий.

Поэтому позиция России, которая, несмотря на прибыли от нефти на близкой дистанции, так настаивает на заключении мира между двумя странами, понятна. В конце концов, у Москвы есть покупатели нефти и газа, да и наша экономика уже давно идет по пути диверсификации, снижая долю доходов от продажи ископаемого топлива в бюджете.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Тем не менее на наших глазах США в ближневосточном конфликте теряют репутацию. Они ничего не могут сделать с Исламской Республикой. А если посмотреть на пункты меморандума, то в обмен на изъятие оружейного урана (который вообще непонятно, существует ли) и контроль атомных объектов со стороны МАГАТЭ, Тегеран получает и контроль над Ормузским проливом, и создание репарационного фонда в $300 млрд, и разморозку активов со снятием санкций. Замедление или срыв переговорного процесса делает всю эту ситуацию для республики похожей на переговорную позицию России в отношении Украины: с каждым новым днем конфликта условия к противоположной стороне будут все более жесткими и болезненными.

Если Иран все же добьется от США выполнения всех требований, для РФ это тоже будет на руку. Со снятыми санкциями и размороженными резервами у Исламской Республики будут все шансы на собственное экономическое чудо. А нам, понятное дело, нужны богатые и развитые геополитические партнеры. Плюс ослабление Штатов — выигрыш для всего «мирового большинства»: гегемония одного государства сегодня тормозит свободное развитие всех остальных стран.

Так что хочется пожелать иранцам сил и победы. А пока мы видим, как Трамп безнадежно топит себя и репутацию своей страны, показывая, что Вашингтон не может ничего сделать не только с противниками в лице Ирана, но и с союзниками в лице Израиля. И если бы ситуация не была настолько кровавой, то можно было бы сказать, что эта картина радует взгляд.

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