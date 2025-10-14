Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 21:10

Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»

Политолог Собянин: МТК «Север — Юг» необходим для перевозки особо ценных грузов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специфика транспортных коридоров, таких как МТК «Север-Юг», предусматривает возможность перевозить по ним относительно небольшие и ценные грузы, сказал NEWS.ru директор Фонда развития Азии и военный эксперт Александр Собянин. По его словам, стратегическое значение маршрута, создаваемого совместно Россией, Азербайджаном и Ираном, выходит далеко за рамки простого обеспечения интересов международной торговли.

Речь идет об имеющих отношение к стратегическим отраслям промышленности и военных грузах. Москва и Баку делают общее дело для развития всех стран, завязанных на западную ветку МТК, — сказал Собянин.

Эксперт добавил, что «Север-Юг» фактически представляет собой продолжение важнейшего торгового маршрута, существовавшего «многие сотни и даже тысячи лет».

Вспомним знаменитое «Хождение за три моря» русского купца Афанасия Никитина, который прошел в западную Индию и страны Персидского залива аккурат по маршруту нынешнего коридора — по каспийской его части с заходом в Баку. Он пытался провезти по маршруту особо ценную для того времени пушнину, а на Русь шли серебро и иные металлы из Азии, — рассказывает эксперт.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Иран договорились работать над увеличением объема перевозок по транспортному коридору «Север — Юг». Об этом было заявлено в совместном коммюнике по итогам трехсторонней встречи в Баку.

МТК "Север — Юг"
транспортные коридоры
Россия
Азербайджан
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовская область хочет взять многомиллиардный кредит на 3 года
У Киркорова кончились деньги? С кого и за что он требует 10,9 млн
Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются морозы до минус 20 градусов
Больше не надо стоять у мойки часами: вот, как легко и быстро очистить решетку от нагара
Трамп пообещал насильственно разоружить ХАМАС
Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов
Дуров рассказал о «неожиданном спасении» ЕС от внедрения слежки
Бывшая жена футболиста Погребняка кардинально изменила прическу
На день рождения блогера Пистолетова никто не пришел
В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света
В Москве появится новая трасса за 77,5 млрд рублей
Четырехкратный лауреат «Грэмми» умер от рака
В США скорбят по автору постеров к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась родить ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.