Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»

Специфика транспортных коридоров, таких как МТК «Север-Юг», предусматривает возможность перевозить по ним относительно небольшие и ценные грузы, сказал NEWS.ru директор Фонда развития Азии и военный эксперт Александр Собянин. По его словам, стратегическое значение маршрута, создаваемого совместно Россией, Азербайджаном и Ираном, выходит далеко за рамки простого обеспечения интересов международной торговли.

Речь идет об имеющих отношение к стратегическим отраслям промышленности и военных грузах. Москва и Баку делают общее дело для развития всех стран, завязанных на западную ветку МТК, — сказал Собянин.

Эксперт добавил, что «Север-Юг» фактически представляет собой продолжение важнейшего торгового маршрута, существовавшего «многие сотни и даже тысячи лет».

Вспомним знаменитое «Хождение за три моря» русского купца Афанасия Никитина, который прошел в западную Индию и страны Персидского залива аккурат по маршруту нынешнего коридора — по каспийской его части с заходом в Баку. Он пытался провезти по маршруту особо ценную для того времени пушнину, а на Русь шли серебро и иные металлы из Азии, — рассказывает эксперт.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Иран договорились работать над увеличением объема перевозок по транспортному коридору «Север — Юг». Об этом было заявлено в совместном коммюнике по итогам трехсторонней встречи в Баку.