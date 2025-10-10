В парламенте Азербайджана раскрыли, кто заинтересован в МТК «Север — Юг»

В открытии Международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» заинтересованы не только Россия и Азербайджан, но и десятки других государств, сказал NEWS.ru депутат Милли Меджлиса от правящей партии «Новый Азербайджан» Айдын Мирзазаде. По его словам, многие страны благодаря этому маршруту получат новые возможности.

Он добавил, что между Россией и Азербайджаном существовали и продолжают существовать нормальные добрососедские отношения.

Баку и Москва продолжают идти по дорожным картам, которые ранее были утверждены главами государств. Речь идет о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, которые с каждым днем развиваются все больше, — подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Джамаладин Гасанов заявил, что МТК «Север — Юг» приобретает критически важное значение для России в условиях текущих геополитических вызовов. По его словам, развитие транспортной артерии способствует диверсификации логистических потоков и укреплению экономической безопасности РФ.