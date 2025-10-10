Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 20:30

В парламенте Азербайджана раскрыли, кто заинтересован в МТК «Север — Юг»

Депутат Мирзазаде: в коридоре «Север — Юг» заинтересованы десятки государств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В открытии Международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» заинтересованы не только Россия и Азербайджан, но и десятки других государств, сказал NEWS.ru депутат Милли Меджлиса от правящей партии «Новый Азербайджан» Айдын Мирзазаде. По его словам, многие страны благодаря этому маршруту получат новые возможности.

В открытии МТК «Север — Юг» заинтересованы не только РФ и Азербайджан, но и десятки других государств, которые от этого маршрута получат большие возможности для доставки своей продукции на мировой рынок, а также смогут реализовать совместные проекты, — считает Мирзазаде.

Он добавил, что между Россией и Азербайджаном существовали и продолжают существовать нормальные добрососедские отношения.

Баку и Москва продолжают идти по дорожным картам, которые ранее были утверждены главами государств. Речь идет о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, которые с каждым днем развиваются все больше, — подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Джамаладин Гасанов заявил, что МТК «Север — Юг» приобретает критически важное значение для России в условиях текущих геополитических вызовов. По его словам, развитие транспортной артерии способствует диверсификации логистических потоков и укреплению экономической безопасности РФ.

Россия
Азербайджан
парламент
МТК "Север — Юг"
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Сона Рустамова
С. Рустамова
