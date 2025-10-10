Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 19:51

В Госдуме объяснили значение МТК «Север-Юг» для России и Азербайджана

Депутат Гасанов: МТК «Север-Юг» отвечает стратегическим интересам Москвы и Баку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международный транспортный коридор «Север-Юг» приобретает критически важное значение для РФ в условиях текущих геополитических вызовов, заявил депутат Госдумы Джамаладин Гасанов в беседе с NEWS.ru. Этот проект представляет собой стратегический интерес как для России, так и для Азербайджана в меняющемся мировом порядке.

Для России: в условиях санкций и ограничений на западном направлении, МТК «Север-Юг» становится ключевым маршрутом для переориентации экспортно-импортных операций в направлении стран Азии, Ближнего Востока и Индии. Маршрут через Азербайджан, Иран и далее в Индию значительно сокращает время доставки грузов по сравнению с традиционным морским путем через Суэцкий канал, а также позволяет снизить логистические издержки, — сказал Гасанов.

Развитие транспортной артерии способствует диверсификации логистических потоков и укреплению экономической безопасности России, отметил депутат. Проект также стимулирует развитие инфраструктуры в приграничных регионах страны.

Для Азербайджана реализация проекта укрепляет позиции государства в качестве важного регионального логистического центра. Участие в коридоре приносит значительные доходы от транзита и способствует диверсификации национальной экономики, а также укрепляет связи Баку с соседними странами, способствуя более глубокой экономической интеграции в регионе.

Таким образом, МТК «Север-Юг» является не просто экономическим, но и геополитическим проектом, отвечающим стратегическим интересам обеих стран в условиях меняющегося мирового порядка, — заключил Гасанов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что встреча Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева может укрепить двусторонние отношения. По его словам, важным шагом стало ясное объяснение причин катастрофы самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, что помогло снять напряженность.

Россия
Азербайджан
Госдума
депутаты
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров предупредил Евросоюз о «конце свободного интернета»
Мелания Трамп помогла вернуться с Украины ребенку из России
Российский хоккеист вошел в топ-30 лучших игроков НХЛ
В России раскрыли, каким оружием Москва намерена сдерживать агрессию ЕС
Дожди, первый снег, заморозки: новый прогноз погоды на октябрь в Москве
В парламенте Азербайджана раскрыли, кто заинтересован в коридоре «Север-Юг»
Воевавшего за Россию узбека осудили на родине
ГАИ в Москве выйдет «поохотиться» на самокатчиков
Куда сходить в Москве в выходные 11–12 октября: реконструкторы и винтаж
Хинштейн показал кадры с парада в КНДР с участием героев курской операции
Россияне в два раза чаще стали бронировать необычный вид туризма
Взрыв гранаты в доме под Волгоградом привел к страшной трагедии
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Зрителей спектакля в Челябинске пришлось эвакуировать из театра
«Санаторий» для расчленителя Соколова, блэкаут в Киеве: что будет дальше
Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко
Западные СМИ рассказали о «ненадежном» положении Европы из-за Украины
«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию
Украинский город лишился отопления на несколько недель
Фанат напал на Билли Айлиш во время выступления
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.