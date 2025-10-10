В Госдуме объяснили значение МТК «Север-Юг» для России и Азербайджана

В Госдуме объяснили значение МТК «Север-Юг» для России и Азербайджана Депутат Гасанов: МТК «Север-Юг» отвечает стратегическим интересам Москвы и Баку

Международный транспортный коридор «Север-Юг» приобретает критически важное значение для РФ в условиях текущих геополитических вызовов, заявил депутат Госдумы Джамаладин Гасанов в беседе с NEWS.ru. Этот проект представляет собой стратегический интерес как для России, так и для Азербайджана в меняющемся мировом порядке.

Для России: в условиях санкций и ограничений на западном направлении, МТК «Север-Юг» становится ключевым маршрутом для переориентации экспортно-импортных операций в направлении стран Азии, Ближнего Востока и Индии. Маршрут через Азербайджан, Иран и далее в Индию значительно сокращает время доставки грузов по сравнению с традиционным морским путем через Суэцкий канал, а также позволяет снизить логистические издержки, — сказал Гасанов.

Развитие транспортной артерии способствует диверсификации логистических потоков и укреплению экономической безопасности России, отметил депутат. Проект также стимулирует развитие инфраструктуры в приграничных регионах страны.

Для Азербайджана реализация проекта укрепляет позиции государства в качестве важного регионального логистического центра. Участие в коридоре приносит значительные доходы от транзита и способствует диверсификации национальной экономики, а также укрепляет связи Баку с соседними странами, способствуя более глубокой экономической интеграции в регионе.

Таким образом, МТК «Север-Юг» является не просто экономическим, но и геополитическим проектом, отвечающим стратегическим интересам обеих стран в условиях меняющегося мирового порядка, — заключил Гасанов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что встреча Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева может укрепить двусторонние отношения. По его словам, важным шагом стало ясное объяснение причин катастрофы самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, что помогло снять напряженность.