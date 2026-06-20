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20 июня 2026 в 02:56

Уиткофф направился в Швейцарию на переговоры с Ираном

Axios сообщил о поездке Уиткоффа в Швейцарию на переговоры с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию для участия в возможных переговорах с делегацией Ирана по вопросам ядерной программы, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным журналиста Барака Равида, американский чиновник подтвердил, что в Швейцарии может состояться первый раунд переговоров по потенциальному соглашению.

Отмечается, что Уиткофф в настоящее время находится в пути и должен принять участие в обсуждениях. При этом, по информации источников, предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыл в Швейцарию.

Ранее представитель пресс-службы Белого дома сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не вылетит в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума о соглашении между Штатами и Ираном. По его словам, американская сторона рассчитывала приступить к проработке технических деталей в максимально короткие сроки.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что считал подписание меморандума о взаимопонимании с Тегераном «их безоговорочной капитуляцией». По его мнению, Вашингтон нанес Ирану поражение. Он подчеркнул, что США располагают самыми мощными вооруженными силами в мире.

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