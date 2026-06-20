«Неуправляемый болид»: что такое питбайки, чем опасны, почему не запрещены

«Неуправляемый болид»: что такое питбайки, чем опасны, почему не запрещены

В России питбайки, сильно полюбившиеся подросткам, могут исчезнуть с автомобильных дорог: в Госдуме готовят новые законодательные ограничения. Почему эти транспортные средства часто попадают в ДТП, кто несет ответственность в случае аварии и какие меры могут принять власти в ближайшее время — в материале NEWS.ru.

Что такое питбайк

Питбайк — это компактный двухколесный аппарат, напоминающий уменьшенную копию мотоцикла. Эти транспортные средства часто приобретают подростки, которые ездят не только по проселочным дорогам, но и по оживленным улицам городов, паркам и даже дворам жилых домов.

Как пояснил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев, питбайк может считаться средством передвижения только в том случае, если его официально зарегистрировали в ГИБДД.

«Питбайк поставят на учет только после того, как на него повесят зеркала заднего вида, соответствующие сигналы и другие необходимые атрибуты. Если этого не сделано, то он считается спортивным инвентарем, и ограничений по возрасту для его использования нет. Однако питбайк не может являться участником дорожного движения, то есть на нем разрешается передвигаться в строго определенных и оборудованных должным образом местах. Если он выезжает на дорогу, то это грубейшее нарушение правил дорожного движения», — отметил Сарбаев.

Фото: Александра Погиба/Иллюстрация NEWS.ru/Cоздано ИИ

Чем опасны питбайки для несовершеннолетних

Питбайки представляют опасность для детей по многим причинам, рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Мощность двигателя позволяет разогнаться до высокой скорости. В сочетании с незнанием ПДД и отсутствием навыков езды это приводит к потере контроля, а также к авариям. На питбайках нет зеркал, фар, габаритных огней, поворотников и стоп-сигналов. Их водители ведут себя непредсказуемо для других участников дорожного движения. По сути, это летящий неуправляемый болид», — объяснил парламентарий.

Он отметил, что еще одна опасность питбайков — бесконтрольный доступ к управлению, так как для этого не требуются обучение и сдача экзамена.

«В случае ДТП невозможно идентифицировать питбайк, потому что он не имеет государственных номеров. Родители дарят детям опасные игрушки, не задумываясь о последствиях. Подростки скидываются и вскладчину покупают питбайки, потому что их стоимость позволяет это сделать. Они доступнее мотоциклов, хотя скорость может быть такой же», — подчеркнул депутат.

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Как часто происходят ДТП с участием питбайков в России

В России растет число ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих питбайками. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, с января по сентябрь 2025 года было зафиксировано свыше 650 происшествий на дорогах. В ДТП с участием питбайков погибли 23 ребенка, еще 753 получили различные травмы.

Одна из трагедий, связанных с питбайками, произошла 4 июня. Четырехлетний ребенок разбился на спортивном питбайке в коттеджном поселке Фаворит Московской области. Мальчика посадил на мини-мотоцикл кто-то из взрослых. Во время поездки транспортное средство столкнулось с препятствием, в результате чего несовершеннолетний получил серьезные травмы и скончался.

Ранее 16-летний подросток устроил гонки на питбайке с сотрудниками ГИБДД в Казани прямо у стен Кремля. Сотрудники полиции попытались задержать подростка, однако он выехал на пешеходную дорожку и скрылся.

До этого стало известно, что мальчик на питбайке погиб в ДТП в Башкирии, столкнувшись с автомобилем Lada Kalina. 14-летний подросток скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Прокуратура начала проверку.

Как государство планирует решить проблему питбайков

По словам Толмачева, по инициативе комитета Госдумы по молодежной политике состоялось большое совещание с участием представителей МВД, Минтранспорта и Росстандарта. В ходе встречи обсуждался вопрос регулирования питбайков.

«Рассматриваем фундаментальные вещи: внесение изменений в ГОСТы и ПДД. Готовится уточнение понятий питбайка и спортинвентаря. Кроме того, необходимо учитывать характеристики современной техники, например фактическую мощность двигателя и указанную в паспорте», — пояснил собеседник.

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что требуются регулирование и жесткие возрастные ограничения.

«Появление детей и подростков на питбайках на проезжей части недопустимо. Необходимо жестко ограничить их использование и право ими распоряжаться», — пояснил депутат.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что нужно соблюдать два основных правила.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Во-первых, должен быть надзор родителей за детьми. Совершенно недопустимо, когда отцы и матери по доброй воле разрешают несовершеннолетним управлять питбайками и мало интересуются, что происходит дальше. Во-вторых, нужно обеспечить контроль на дорогах. Полагаю, что существующая нормативная база позволяет снять эти вопросы», — пояснил NEWS.ru парламентарий.

Власти поддержали идею полного запрета на управление питбайками для детей, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Степанов.

«Уже в этом году планируется ввести прямой запрет в законе, прописать штрафы для родителей вплоть до конфискации питбайков, а также приравнять эти транспортные средства к мотоциклам, требующим прав и регистрации», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в Татарстане могут ужесточить наказание для родителей несовершеннолетних питбайкеров, пострадавших в ДТП. Как заявил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин, в ГИБДД инициировали вопрос о возбуждении уголовных дел против этой категории россиян.

Нужно ли запретить питбайки для детей

Многие подростки состоят в спортивных кружках и секциях. Для них питбайк — строго то, чем он является, а именно — спортивный инвентарь, пояснил Толмачев.

«Дети учатся тому, как правильно обращаться с ним. Они ездят только по специально организованным, ограниченным трассам и трекам под контролем инструкторов. Дети-спортсмены имеют право использовать питбайки в соответствии с задачами тренировки или соревнований», — подчеркнул депутат.

По его словам, езда на питбайке на дорогах общего пользования возможна только в том случае, если он зарегистрирован как транспортное средство.

«Такая процедура возможна, но она подразумевает доработку питбайка, получение ПТС и госномера», — резюмировал Толмачев.

В свою очередь Сарбаев заметил, что возникает отдельный вопрос со страховкой.

«Если на питбайке установлено зеркало заднего вида и висят номера, то это транспортное средство, которое надо страховать. В то же время спортивный инвентарь по закону не должен страховаться. На мой взгляд, родители питбайкеров обязаны нести не только административную, но и материальную ответственность. Полагаю, что необходимо ввести страхование тех, кто будет управлять данным средством», — сказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сенатор РФ Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что если взрослые сознательно передают питбайки несовершеннолетним и закрывают глаза на нарушения во время выезда на трассу, то они должны нести ответственность. В Национальном родительском комитете также выступили за жесткие законодательные меры.

«Необходимо запретить управление питбайками детям до 16 лет без прав категории А1. Кроме того, следует ввести штрафы для родителей за допуск ребенка к управлению: 100 тысяч рублей — за первое нарушение и 300 тысяч с конфискацией транспорта — за повторное», — пояснила NEWS.ru глава организации Ирина Волынец.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в 2026 году детям могут законодательно запретить ездить на питбайках, а взрослых начнут наказывать за передачу этих транспортных средств несовершеннолетним. Парламентарий получил положительные ответы на свою инициативу от Минтранса, МВД, ФТС и Росстандарта.

Кто несет ответственность в случае ДТП на питбайке

Управлять мопедом или мотоциклом можно исключительно с 16 лет, имея водительское удостоверение и мотошлем, сообщил в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников. По его словам, до этого возраста ребенок ни при каких условиях не имеет права управлять транспортным средством на дороге.

«За передачу руля несовершеннолетнему без прав предусмотрен штраф для владельца в размере 30 тыс. рублей Если подростку исполнилось 16 лет, то за езду без прав его оштрафуют (от 5 до 15 тыс. рублей), а техника будет задержана. За весь вред здоровью или имуществу, причиненный ребенком, материально отвечают родители. При тяжких последствиях для подростка, достигшего возраста 16 лет, наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы», — отметил Сальников.

По его словам, выезд ребенка на питбайке в городскую среду оборачивается для семьи крупным штрафом, а при ДТП — многотысячными компенсациями и уголовными рисками.

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