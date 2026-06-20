В России появился ГОСТ на кемпинги Роскачество завершило разработку первого ГОСТа для кемпингов

Роскачество завершило разработку государственного стандарта для кемпингов и кемпстоянок, сообщил РИА Новости руководитель организации Максим Протасов. Новый ГОСТ должен установить единые требования к организации подобных объектов.

Роскачество завершило работу над стандартом на кемпинги и кемпстоянки, — заявил Протасов.

Кемпинги представляют собой места для отдыха на открытом воздухе. Такие площадки могут быть как официально организованными и оборудованными для туристов, так и стихийными.

Как правило, зарегистрированные кемпинги располагаются вблизи природных достопримечательностей и живописных мест. Нередко они находятся недалеко от автомобильных магистралей, что делает их удобными для путешественников и автотуристов.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что добыча рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним запрещена и является уголовно наказуемой. Он отметил, что также уголовная ответственность наступит в случае, если будут использоваться моторная лодка, сети, электроудочки, взрывчатые или химические вещества. Юрист обратил внимание, что преступлением считается причинение крупного ущерба водным биологическим ресурсам.