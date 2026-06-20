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20 июня 2026 в 05:47

Экс-премьер Украины связал работу биолабораторий с госпереворотом 2014 года

Азаров: госпереворот помешал закрытию биолабораторий США на Украине в 2014 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что его правительство требовало от США закрыть действовавшие на территории страны биологические лаборатории с 1 января 2014 года. По его словам, реализовать это решение помешал государственный переворот.

Азаров сообщил, что украинские власти направили американской стороне требование предоставить доступ к лабораториям отечественным специалистам. В противном случае, по его словам, правительство намеревалось объявить эти объекты закрытыми.

Ранее начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Алексей Ртищев рассказал, что в харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины изучались тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и обладающие пандемическим потенциалом. В перечень вошли высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, а также болезнь Ньюкасла.

До этого он рассказал, что на Украине был запущен военно-биологический проект под названием «Ю-пи». В его рамках оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы, уточнил он.

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Украина
США
Николай Азаров
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