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19 июня 2026 в 13:06

Стало известно о работе биолабораторий Украины над «Ю-пи»

РХБЗ: на Украине изучали особо опасные инфекции и их распространение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военно-биологический проект под названием «Ю-пи» был запущен на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, передает Минобороны в МАКС. В его рамках изучались распространение и миграция сибирской язвы.

Хотел бы напомнить об имеющих явную военно-биологическую направленность украинских проектах под кодовым названием «Ю-пи» <…>. Так, проект «Ю-пи-1» был направлен на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта «Ю-пи-2» оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы, — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США изучали в своих биолабораториях на территории Украины заболевания, которые не свойственны этому региону. Кроме того, Мария Захарова сообщила, что Вашингтон всячески пытался скрыть от общественности факты существования этих лабораторий.

До этого директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что исследования с использованием опасных патогенов в финансируемых США зарубежных биолабораториях могут представлять угрозу глобального масштаба. По ее словам, американские политики скрывали информацию об исследованиях и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

Минобороны
РХБЗ
биолаборатории
Россия
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