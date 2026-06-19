Российские военные раскрыли данные о биолаборатории в Харькове МО России: в харьковском институте изучали болезни с пандемическим потенциалом

В харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины изучались тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и обладающие пандемическим потенциалом, заявил на брифинге начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Алексей Ртищев. В перечень вошли высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, а также болезнь Ньюкасла.

Перечень изучаемых [харьковским] институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. В их числе — высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом, — сказал Ртищев.

Ранее он рассказал, что на Украине был запущен военно-биологический проект под названием «Ю-пи». В его рамках оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы, уточнил он.

По словам Ртищева, США привлекали к своим военно-биологическим исследованиям крупные американские научные организации и фармацевтические компании. Главными подрядчиками были «Метабиота», «Блэк энд Вич» и «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл».