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19 июня 2026 в 13:22

Российские военные раскрыли данные о биолаборатории в Харькове

МО России: в харьковском институте изучали болезни с пандемическим потенциалом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины изучались тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и обладающие пандемическим потенциалом, заявил на брифинге начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Алексей Ртищев. В перечень вошли высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, а также болезнь Ньюкасла.

Перечень изучаемых [харьковским] институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. В их числе — высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом, — сказал Ртищев.

Ранее он рассказал, что на Украине был запущен военно-биологический проект под названием «Ю-пи». В его рамках оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы, уточнил он.

По словам Ртищева, США привлекали к своим военно-биологическим исследованиям крупные американские научные организации и фармацевтические компании. Главными подрядчиками были «Метабиота», «Блэк энд Вич» и «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл».

Европа
Украина
Харьков
биолаборатории
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