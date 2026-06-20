Запад оказался в тревоге после удара Мадьяра по Киеву Focus назвал ударом для Киева решение Мадьяра по документу саммита ЕС

Исключение премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром из итогового документа ЕС положения об ускоренном приеме Украины станет ударом для Киева, передает немецкий журнал Focus. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз продолжаются без изменений.

При этом исключение соответствующей формулировки из документа означает шаг назад для Киева. Журнал также приводит мнение европейских дипломатов. По их словам, Будапешт этим решением стремился ясно дать понять, что Украина не получит никаких привилегий до тех пор, пока не будет соответствовать всем требованиям для членства в Евросоюзе.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что шансы вступления Украины в Евросоюз ниже, чем у Молдавии. При этом в ведомстве отметили, что Кишинев пока не может рассчитывать на быструю евроинтеграцию из-за неразрешенного приднестровского конфликта.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Европейский союз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в сообщество. Решение об этом полностью зависело от аналогичного решения по Украине. Дальнейший прогресс Молдавии будет зависеть от темпов приведения национального законодательства в соответствие с нормами ЕС.