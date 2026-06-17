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17 июня 2026 в 10:44

Мадьяр вспомнил про деньги Ощадбанка после благодарностей Зеленского

Мадьяр поручил проверить перевозку средств Ощадбанка через территорию Венгрии

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/Jürgen Heinrich/Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в соцсети X о начале внутреннего расследования по делу украинских граждан, задержанных в марте при перевозке через территорию страны крупной суммы наличных и золота. Тогда бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился оставить конфискованные средства украинского Ощадбанка в Будапеште до завершения расследования.

Мы распорядились незамедлительно провести внутреннее расследование в Национальном налогово-таможенном ведомстве, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом об украинском «золотом конвое», — написал он.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии 6 марта сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Среди них оказался бывший генерал украинских спецслужб, который, по версии следствия, отвечал за перевозку из Австрии на Украину 40 млн долларов (2,88 млрд рублей), 35 млн евро (2,52 млрд рублей по курсу 72 рубля) и девяти килограммов золота. В тот же день задержанных депортировали на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия в полном объеме вернула Киеву изъятые при задержании инкассаторов деньги и другие ценности Ощадбанка. Он поблагодарил Будапешт «за конструктив и цивилизованный шаг».

Европа
Петер Мадьяр
Виктор Орбан
Ощадбанк
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