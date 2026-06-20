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20 июня 2026 в 06:21

Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Такой режим работы действует в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Росавиация также предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов. О сроках снятия ограничений на данный момент неизвестно.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Федеральное агентство пояснило, что такие меры были приняты также для обеспечения безопасности.

До этого авиакомпания «Победа» сообщила, что рассчитывала восстановить штатное расписание полетов в первой половине дня 19 июня. В компании пояснили, что ведется работа по стабилизации расписания в московских аэропортах и сокращению временных отклонений. Очередей в зонах обслуживания пассажиров не наблюдалось.

Кроме того, пресс-служба АТОР сообщила, что последствия массовой отмены вылетов и прилетов в московских аэропортах затронули почти 8 тыс. туристов. Там отметили, что туроператоры начали переоформлять билеты клиентам отмененных рейсов.

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