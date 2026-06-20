В России вводят правила перехода на новую систему высшего образования

Правительство РФ утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/2030 учебного года, сообщается на сайте кабмина. Срок получения базового высшего образования составит от четырех до шести лет.

Продолжительность обучения в магистратуре будет варьироваться от одного года до трех лет. В реализации пилотного проекта будут участвовать 17 учебных заведений. Планируется внедрить образовательные стандарты для базового и специализированного высшего образования.

Авторы проекта подготовят требования к программам аспирантуры и определят сроки обучения. Образовательный процесс в рамках пилотного проекта продолжится более чем по 100 специальностям.

Ранее стало известно, что с 20 июня начинается приемная кампания в российские высшие учебные заведения. Подать документы на поступление смогут абитуриенты по всей стране в единые сроки. На портале госуслуг опубликован перечень документов, которые могут понадобиться для поступления. В него входят согласие на зачисление, аттестат о среднем образовании.