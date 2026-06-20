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20 июня 2026 в 06:02

Освобождение Славянска и Краматорска: успехи ВС РФ к утру 20 июня

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские подразделения ведут наступательные действия в направлении Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Неспублике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 июня?

Солдаты ВС РФ окружают ВСУ в Краматорске с севера и юга

По словам Марочко, продвижение осложняется особенностями местности и укрепленной обороной Вооруженных сил Украины.

В Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации наблюдается сложный рельеф, который влияет на характер боевых действий. Марочко уточнил, что восточнее агломерации расположена гряда, где украинские силы укреплялись с 2014 года. По его оценке, прямое продвижение в этом направлении затруднено.

Военэксперт рассказал, что ВС РФ дает освобождение Рай-Александровки в ДНР

Освобождение Рай-Александровки облегчает Вооруженным силам России продвижение к Славянску, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, это позволит российской армии контролировать пространство Славянско-Краматорской агломерации с помощью тяжелой артиллерии.

Он подчеркнул, что потеря Рай-Александровки означает для ВСУ необходимость переброски, включая позиции в Славянске и Краматорске. По словам эксперта, эвакуация населения и заводов уже началась. При этом, отметил аналитик, там находились действующие предприятия оборонного комплекса, которые теперь переводят на запад Украины.

Названы возможные сроки освобождения Славянска и Краматорска

Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск ближайшей осенью, заявил NEWS.ru Артамонов. По его словам, после этого Киев уже не сможет скрывать масштабы продвижения российских войск.

Он подчеркнул, что юг Орехова является очень важным направлением для России. По словам военного эксперта, российские силы прилагают все усилия для освобождения этого населенного пункта. Аналитик пояснил, что этот шаг откроет возможности для дальнейшего продвижения на Запорожье и к Днепру.

ПВО сбила полсотни дронов ВСУ

Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщили в МАКС Минобороны России. Все сбитые дроны были самолетного типа.

«19 июня текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказали там.

РФ ВС уничтожили штурмовые группы ВСУ и пункты управления беспилотниками

Бойцы Восточной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также штурмовые группы противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что уничтожение этих целей ослабило возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов.

«В ходе воздушной разведки в Запорожской области расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем обнаружил перемещение штурмовых групп противника по лесополосам. Бойцы ВСУ пытались незаметно выдвинуться к рубежам наших войск для проведения атаки. <…> В результате огневого поражения штурмовые группы боевиков были ликвидированы», — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, пункты управления беспилотной авиацией украинской армии были уничтожены артиллеристами группировки. «Восток» нанес удар с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными боеприпасами, отметили в МО РФ.

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