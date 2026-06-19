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19 июня 2026 в 17:15

Названы возможные сроки освобождения Славянска и Краматорска

Военэксперт Артамонов: РФ может освободить Славянск и Краматорск этой осенью

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Вооруженные силы России могут освободить Славянск и Краматорск ближайшей осенью, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, после этого Киев уже не сможет скрывать масштабы продвижения российских войск.

Я предвижу, что освобождение Славянска и Краматорска произойдет осенью, возможно, в сентябре-октябре. Конечно же, обороняться и ограждаться ВСУ будут очень сильно по политическим соображениям, так как их выход из тыла Донбасса будет означать, что скрыть продвижение российской армии будет уже невозможно. Сегодня, как известно, [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) изображает, что никакого движения ВС РФ нет, и якобы даже есть какое-то контрнаступление со стороны украинской армии. Это смешно, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что юг Орехова является очень важным направлением для России. По словам военного эксперта, российские силы прилагают все усилия для освобождения этого населенного пункта. Аналитик пояснил, что этот шаг откроет возможности для дальнейшего продвижения на Запорожье и к Днепру.

После освобождения Славянска и Краматорска или выхода к Запорожью российские войска фактически выходят за линию обороны ВСУ и далее обретают свободу стратегического выбора. Это объясняет оголтелые теракты, которые совершает Киев на нашей территории по мере того, как теряет позиции. В том, что касается крупных перспектив, на мой взгляд, дальше Днепра пойти линейным наступлением будет очень тяжело, потому что есть преграда в четыре километра. Форсировать ее под огнем противника сложно, это вызовет большие потери. Я думаю, что вопрос там будет решаться нестандартно, — заключил Артамонов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев понимает неизбежность утраты Константиновки, Дружковки и Краматорска, которая приведет к потере всей Славянско-Краматорской агломерации. По словам ведомства, «бравурные заявления» украинской стороны о скором переломе на фронте предназначены для западной аудитории и не соответствуют действительности.

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