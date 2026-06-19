В Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА Силы ПВО за шесть часов сбили 50 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщили в МАКС Минобороны России. Все сбитые дроны были самолетного типа.

19 июня текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказали там.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы. По его словам, атака не повлекла за собой жертв или материального ущерба.

До этого штаб обороны ДНР сообщил, что система защиты неба «Купол Донбасса» нейтрализовала 17 украинских дронов в небе над республикой. Цели были поражены силами ПВО и мобильных огневых групп.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 3909 беспилотников самолетного типа, 89 управляемых авиабомб и восемь крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов HIMARS.