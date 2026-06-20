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20 июня 2026 в 06:00

В Госдуме рассказали о новых преимуществах для инвесторов

Депутат Говырин: новые нормы позволяют инвесторам арендовать землю без торгов

Государственная дума РФ Государственная дума РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Инвесторы благодаря соглашению о защите и поощрении капиталовложений теперь смогут арендовать землю без торгов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, власти на местах или на федеральном уровне будут сами инициировать нужный им проект, объявлять тендер, а затем подписывать соглашение с тем бизнесменом, который предложит самые крупные вложения.

Правительство поддержало законопроект, который запускает механизм публичной проектной инициативы в законе о защите и поощрении капиталовложений. Теперь государство или регион смогут объявить о нужном им проекте, провести конкурс и заключить с победителем соглашение о защите и поощрении капиталовложений, отдав его тому, кто предложит наибольший объем вложений, наименьший объем господдержки и кратчайшие сроки. Для бизнеса тут несколько практических выгод. Первая связана со стабилизационной оговоркой. Она фиксирует для инвестора условия по налогам, землепользованию и ряду других параметров на весь срок соглашения. Вторая связана с тем, что компании, заключившей СЗПК по публичной инициативе, земельный участок под проект предоставят в аренду без торгов. Это снимает один из самых затяжных и трудно просчитываемых этапов входа, — пояснил Говырин.

Он подчеркнул, что также меняется и позиция региональных властей. По его словам, при отсутствии законных причин для отказа и при выполнении инвестором минимальных требований по объему вложений чиновники будут обязаны подписать договор, а в случае нарушения этого правила бизнес сможет отстаивать свои права в суде.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что внедрение нового универсального платежного QR-кода может представлять определенные риски для малого бизнеса. В первую очередь, по его словам, предприниматели могут столкнуться с расходами на переоборудование касс.

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